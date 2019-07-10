Вход/Регистрация Подписка

Гендиректор «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не вводить санкции

Москва, 10.07.2019
  • Гендиректор «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не вводить санкции

©wikimedia.org

Генеральный директор скандально известного грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия решил пойти по стопам своего подчинённого, ранее обругавшего президента РФ Владимира Путина.

На встрече с представителями местных СМИ, он в грубой форме и с использованием нецензурной брани прокомментировал вчерашнее решение российского лидера, не вводить санкции против грузинских вин и минеральных напитков.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино, - цитирует Гвармию «Спутник. Грузия». - Что значит, мы теперь должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в РФ «Боржоми», вино и «Набеглави» (марка грузинской минеральной воды – «Эксперт Online»)? Ссать я хотел на все три, плевать мне».

При этом он выразил возмущение тем, что для местных предпринимателей получение выгоды стоит выше любых политических вопросов и интересов страны.

«Я, конечно, очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите со своим вином и водой на Украину и там продавайте... А нам теперь за эту милость от Путина чуть ли не запрещают выражать своё мнение, лишь бы ваш «Боржоми» туда поступал. Да валите вы все на Украину и там продавайте этот свой «Боржоми», – резюмировал Гварамия.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии из уважения к народу этой страны. Кроме того, он считает, что возбуждать уголовное против оскорбившегося его журналиста не надо.

«Слишком много чести обращать внимание на него. Пусть себе вещает дальше… Бог ему судья», – заявил российский лидер.

Напомним, вечером 7 июля ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире с использованием ненормативной лексики оскорбил президента РФ Владимира Путина. Это вызвало бурю негодования даже в Грузии. Пользователи Сети из этой страны осудили ведущего, выразив опасение, что отношения между Грузией и Россией могут ещё больше обостриться.

Извинился за журналиста и генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, однако сделал он это очень своеобразно, заявив, что канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире и не поддерживает самодеятельность ведущего. Однако при этом отметил, что полностью поддерживает пафос заявления телеведущего и не намерен извиняться за мат в адрес Путина. Позже Гварамия заявил, что не будет увольнять журналиста, а лишь отстранит его на два месяца от эфира.

«Мы не обращаем внимание на реакцию грузинских властей, – признался он. – Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для телеканала, ещё для кого-то, всё это абсолютно в рамках закона и Конституции. Поэтому решать вопрос о его увольнении может только руководство канала «Рустави-2» и никто более».

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров
    ﻿

    Tоп

    1. Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю на вторую половину 2019 года
      Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю на вторую половину 2019 года
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама