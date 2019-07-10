Гендиректор «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не вводить санкции

Генеральный директор скандально известного грузинского телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия решил пойти по стопам своего подчинённого, ранее обругавшего президента РФ Владимира Путина.

На встрече с представителями местных СМИ, он в грубой форме и с использованием нецензурной брани прокомментировал вчерашнее решение российского лидера, не вводить санкции против грузинских вин и минеральных напитков.

«Плевать я хотел и на «Боржоми», и на вино, - цитирует Гвармию «Спутник. Грузия». - Что значит, мы теперь должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в РФ «Боржоми», вино и «Набеглави» (марка грузинской минеральной воды – «Эксперт Online»)? Ссать я хотел на все три, плевать мне».

При этом он выразил возмущение тем, что для местных предпринимателей получение выгоды стоит выше любых политических вопросов и интересов страны.

«Я, конечно, очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект? Валите со своим вином и водой на Украину и там продавайте... А нам теперь за эту милость от Путина чуть ли не запрещают выражать своё мнение, лишь бы ваш «Боржоми» туда поступал. Да валите вы все на Украину и там продавайте этот свой «Боржоми», – резюмировал Гварамия.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии из уважения к народу этой страны. Кроме того, он считает, что возбуждать уголовное против оскорбившегося его журналиста не надо.

«Слишком много чести обращать внимание на него. Пусть себе вещает дальше… Бог ему судья», – заявил российский лидер.

Напомним, вечером 7 июля ведущий телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в прямом эфире с использованием ненормативной лексики оскорбил президента РФ Владимира Путина. Это вызвало бурю негодования даже в Грузии. Пользователи Сети из этой страны осудили ведущего, выразив опасение, что отношения между Грузией и Россией могут ещё больше обостриться.

Извинился за журналиста и генеральный директор телекомпании Ника Гварамия, однако сделал он это очень своеобразно, заявив, что канал не поддерживает такую тошнотворную брань в прямом эфире и не поддерживает самодеятельность ведущего. Однако при этом отметил, что полностью поддерживает пафос заявления телеведущего и не намерен извиняться за мат в адрес Путина. Позже Гварамия заявил, что не будет увольнять журналиста, а лишь отстранит его на два месяца от эфира.

«Мы не обращаем внимание на реакцию грузинских властей, – признался он. – Чтобы ни сказал Габуния, как бы это неприемлемо не было для нас, для телеканала, ещё для кого-то, всё это абсолютно в рамках закона и Конституции. Поэтому решать вопрос о его увольнении может только руководство канала «Рустави-2» и никто более».