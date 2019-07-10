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Гисметео, прогноз погоды: аномальная погода летом – предвестник урагана

Москва, 10.07.2019
  • Гисметео, прогноз погоды: аномальная погода летом – предвестник урагана

Василий Кузьмиченок/ТАСС

Затянувшееся похолодание, которое наблюдается на большей части России, продолжает огорчать жителей большинства регионов страны. Мощные североатлантические циклоны создают в атмосфере так называемую волновую динамику, под влиянием которой на Русской равнине наблюдается нестандартная, аномальная для второго летнего месяца климатическая обстановка.

Накануне её на себе уже почувствовали жители Воронежской и Белгородской областей – при сильных порывах ветра, на регионы обрушились ливни и град.

Сегодня циклон накрыл Прикамье. Так, в среду в Перми сильные порывы ветра, достигавшие 20 метров в секунду, вырывали с корнем многовековые деревья, а также привели к обрыву ЛЭП. В результате урагана три человека обратились в больницу.

Прогноз погоды на курортах Ставропольского края

К выходным циклонический фронт приблизится к югу России, где при столкновении холодных и тёплых воздушных масс также возможны ураганные ветра и снижение температурных показателей.

Например, на курортах Ставропольского края в субботу и воскресенье прогнозируются нехарактерные для этого региона и для этого времени года плюс 15-17. И это днём. Ночью же термометры не покажут выше плюс 11-12. В субботу, 13 июля ожидается сильный дождь.

Чуть теплее в этот уикенд будет в соседнем Пятигорске. Но и здесь при средней температуре плюс 17-19 пройдут мощные осадки, которые будут сопровождаться порывами ветра до 16-17 метров в секунду. Аналогичная погода в субботу и воскресенье прогнозируется в Ессентуках и Минводах.   

Погода в Сочи и Крыму

Никак не установится летняя погода в городе-курорте Сочи. Вот и в выходные здесь всего плюс 22-24. При это в воскресенье ожидается сильный и продолжительный дождь, а также волнение на море. При этом сама вода будет вполне комфортной плюс 24-25, но возможны холодные течения.

На большей части Крыма в ближайшие дни также пока пасмурно. А температурный фон ниже климатической нормы. В Алуште, Алупке, Массандре и Лазурном - плюс 21-23, кратковременные осадки. В Бахчисарае – плюс 23-24, также дожди и ветер. В Евпатории и Джанкое – плюс 24-26, сильные осадки ожидаются в воскресенье. В Ялте, Севастополе и Симферополе обойдётся без дождей, но будет облачно, а воздух не прогреется выше плюс 23-24.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве

Прогноз Гисметео для Москвы по-прежнему неблагоприятный. Неделя, которая началась с повышения температуры до плюс 21-23, завершится очередным похолоданием.

Уже через несколько дней столичный регион окажется во власти обширной циклонической депрессии, местами провоцирующей осадки. Поэтому для тех, кто собирается в предстоящий уикенд отправится на дачи, метеорологи советуют хорошо утеплиться.

В пятницу, столбики термометров опустятся в регионе до плюс 15. В ночь на субботу ожидается всего 9-11 градусов выше нуля. С наступлением светлого времени суток термометры покажут плюс 16-17, ожидается дождь. В воскресенье немного потеплеет – до плюс 18-19. Однако будет облачно и ветрено.

Между тем, столичное Управление МЧС выпустило предупреждение, что 10-11 июля в Москве ожидаются дождь, гроза, усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

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