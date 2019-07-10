Гисметео, прогноз погоды на выходные: холодно и противно

Затянувшееся похолодание, которое наблюдается на большей части России, продолжает огорчать жителей большинства регионов страны.

Ранее в своих долгосрочных прогнозах синоптики обещали, что лето может вернуться на Русскую равнину во второй декаде июля. Но, как известно, метеорология — наука не самая точная, а вероятность попадания долгосрочного прогноза в цель не выше 50%.

А вот прогнозы на несколько дней, согласно статистики, сбываются с точностью до 90-95%. Именно такой прогноз составили специалисты Гисметео, рассказав о погоде на предстоящие выходные.

Прогноз погоды на выходные в Ставрополье

На большой части Европейский России в субботу и воскресенье сохранится ветряная погода с проливными дождями, грозой и молнией. Такую климатическую обстановку формируют мощные североатлантические циклоны, под влиянием которых, в частности, на курортах Ставропольского края будут совсем нехарактерная для этого региона и для этого времени года плюс 15-17. И это днём. Ночью же термометры не покажут выше 11-12 градусов выше нуля. В субботу, 13 июля ожидается сильный дождь. Чуть теплее в этот уикенд будет в соседнем Пятигорске. Но и здесь при средней температуре плюс 17-19 пройдут мощные осадки, которые будут сопровождаться порывами ветра до 16-18 метров в секунду. Аналогичная погода в субботу и воскресенье в Ессентуках и Минводах.

Погода в Сочи и Крыму на ближайшие выходные

Никак не установится летняя погода в городе-курорте Сочи. Вот и в выходные здесь всего плюс 22-24. При это в воскресенье ожидается сильный и продолжительный дождь, а также волнение на море. При этом сама вода будет вполне комфортной плюс 24-25, но возможны холодные течения.

На большей части Крыма в ближайшие выходные также пока пасмурно, а температурный фон ниже климатической нормы. В Алуште, Алупке, а также в Массандре и Лазурном - плюс 21-23, кратковременные осадки. В Бахчисарае плюс 23-24, дожди и ветер. В Евпатории и Джанкое - плюс 24-26, сильные осадки ожидаются в воскресенье, 14 июля. В Ялте, Севастополе и Симферополе обойдётся без дождей, но будет облачно, а воздух не прогреется выше плюс 23-24.

Гисметео. Прогноз погоды на выходные в Москве

Прогноз Гисметео для Москвы по-прежнему неблагоприятный. Неделя, которая началась с повышения температуры до плюс 21-23, завершится очередным похолоданием.

Для тех, кто собирается предстоящий уикенд провести на дачах, метеорологи советуют хорошо утеплиться. Уже в пятницу, столбики термометров опустятся до плюс 15. В ночь на субботу будет холодно и противно - ожидается всего 9-11 градусов выше нуля, осадки, неприятный, пронизывающий ветер. С наступлением светлого времени суток термометры покажут плюс 16-17, ожидается дождь.

В воскресенье немного потеплеет – до плюс 18-19. Однако будет облачно и ветрено. Зато практически придёт в норму атмосферное давление, которое к воскресенью поднимется до 744 мм ртутного столба.