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Идея России использовать «рой дронов» напугала США

Москва, 10.07.2019
  • Идея России использовать «рой дронов» напугала США

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США напугала идея России использовать рой боевых дронов для нанесения удара по потенциальному противнику, пишет Forbes. Издание уточняет, что идея данного вида боевых действий начала разрабатываться российским Минобороны после операции в Сирии

В этих целях Москва намерена включить в перечень собственного вооружения мини-коптеры, которые могли бы ликвидировать любые даже самые дорогостоящие технологии. Для начала российские военные намерены опробовать удары по противнику дешевыми коптерами, способными забрасывать врага боеприпасами размером с гранату.

 «Россия может запустить рой беспилотников, но вражеские системы ПВО не успеют уничтожить все аппараты», - пишет СМИ.

Автор статьи уверен,  что рой дронов почти неуязвим перед защитными системами противника, поскольку невозможно сразу поразить все цели. При этом уничтожить дроны при помощи малокалиберного вооружения очень сложно, а ПВО, способные их поразить, крайне медлительны в перезарядке.

Издание сообщает, что эффективными против роя беспилотников могут выступить только российская ЗРПК «Панцирь» или американская ракета Stinger.

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