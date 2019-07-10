Идея России использовать «рой дронов» напугала США

США напугала идея России использовать рой боевых дронов для нанесения удара по потенциальному противнику, пишет Forbes. Издание уточняет, что идея данного вида боевых действий начала разрабатываться российским Минобороны после операции в Сирии

В этих целях Москва намерена включить в перечень собственного вооружения мини-коптеры, которые могли бы ликвидировать любые даже самые дорогостоящие технологии. Для начала российские военные намерены опробовать удары по противнику дешевыми коптерами, способными забрасывать врага боеприпасами размером с гранату.

«Россия может запустить рой беспилотников, но вражеские системы ПВО не успеют уничтожить все аппараты», - пишет СМИ.

Автор статьи уверен, что рой дронов почти неуязвим перед защитными системами противника, поскольку невозможно сразу поразить все цели. При этом уничтожить дроны при помощи малокалиберного вооружения очень сложно, а ПВО, способные их поразить, крайне медлительны в перезарядке.

Издание сообщает, что эффективными против роя беспилотников могут выступить только российская ЗРПК «Панцирь» или американская ракета Stinger.