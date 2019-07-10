Кратный скачок вывоза капитала

Капитал выехал

Банк России опубликовал данные по оттоку капитала из активов РФ в первом полугодии 2019 года, а также статистику по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) в компании страны. Данные оказались разнонаправленными. Так, ПИИ в компании РФ по итогам января — июня подросли на 38%, до 11,1 млрд долларов. Для сравнения, в аналогичный период прошлого года показатель составил 8,4 млрд долларов.

При этом отток капитала вырос в 2,5 раза — до 27,3 млрд долларов, по сравнению с 11,1 млрд долларов годом ранее. «Определяющую роль в формировании показателя сыграли операции банков по размещению средств за рубежом и погашению обязательств перед нерезидентами. Операции прочих секторов оказали нейтральное влияние на динамику показателя», — говорится в материалах Банка России.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти 65 долларов за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне 50 млрд долларов. При этом международные резервы выросли с 28 декабря 2018 года по 28 июня с. г. на 50, 2 млрд долларов, до 517,1 млрд. Как сообщает ЦБ — главным образом за счет покупки валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила и поступления средств от размещения суверенных ценных бумаг.

Это частные деньги

Резкий рост вывоза капитала до 27,3 млрд долл., по отчёту ЦБ, наблюдается в частном секторе, прежде всего в банковской системе, отмечает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Во многом это связано с общей нестабильной ситуацией на рынках рисковых активов, к которым относится в полной мере и российский. Кроме того, важны и последствия санкций. Нерезиденты, возвращая после погашения свои вложения в российские долговые активы (облигации, кредиты, депозиты в банках), не возобновляли их в прежней степени. Эта тенденция может впоследствии быть не такой существенной в случае снижения рисков международных «торговых войн», которая наметилась после июньской встречи G-20.

Эксперт отмечает и то, что большая часть вывода денег – это противоположные, активные операции самих российских банков по размещению средств за рубежом. То есть это естественный процесс, который не выступает явным негативом. Хотя он является, во многом, проявлением того, что внутри страны непросто найти надёжные способы вложения средств, например, в кредитование бизнеса.

Но в целом практика повышения оттока финансовых ресурсов из страны, хотя и неприятна, но не создаёт катастрофических последствий для экономики, уверен Марк Гойхман. Это связано с тем, что отток оборотного капитала из частного сектора страны компенсируется внутренними поступлениями средств от размещения суверенных ценных бумаг и покупки валюты Минфином за счёт поступлений от экспорта углеводородов. Поэтому, например, международные резервы России не только не снизились, но и выросли за первое полугодие.

Кроме того, происходит и важный контрпроцесс, добавляет аналитик. Вложения нерезидентов в долговые обязательства российских компаний уходят, но растут прямые иностранные инвестиции в капитал компаний – на 38%, до 11,86 млрд дол. Качество таких вложений для экономики выше, они направлены на развитие бизнеса, а не на получение дохода от финансовых операций.

Поколение пепси

Рост прямых иностранных инвестиций на 38% совершенно необязательно связан с ростом интереса иностранного капитала к российскому промышленному сектору, считает, с свою очередь, управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Несмотря на то, что в целом инвестиционный интерес к России со стороны таких стран как США (первое место по ПИИ в 2018 году), Германия, КНР, Франция, Япония, Нидерланды, остается на достаточно высоком уровне. Наличие значительных геополитических и санкционных барьеров, например, по части работы с добывающим сектором, а также сворачивание внутреннего потребительского рынка в связи с недостаточным ростом благосостояния населения, заставляет говорить о том, что потенциал используется не полностью.

Да, признает эксперт, наша страна сейчас входит в десятку наиболее привлекательных для прямых инвестиций, поскольку проблемы в экономике приводят к снижению стоимости высоколиквидных производственных активов (которые реализуются, в том числе, в рамках конкурсного производства, открытого в отношении банкротов). И все же приток есть, и если мы посмотрим на то, куда зарубежные инвесторы идут чаще всего, мы обнаружим, что самими привлекательными отраслями для них является отнюдь не машиностроение, а сельское хозяйство и пищепром.

О том, насколько успешным может быть принадлежащая иностранному инвестору предприятие на российской почве можно судить, например, по молочной отрасли, где крупнейшим производителем молока является «ЭкоНива-АПК» Штефана Дюрра, на рынке потребительских товаров, несмотря на кризис в экономике очень уверенно себя чувствуют PepsiCo, Danone, Mars, Procter & Gamble и другие транснациональные компании.

Если говорить о лидерстве принадлежащих зарубежным компаниям предприятий в других секторах, продолжает Илья Жарский, то здесь все выглядит иначе, и, пожалуй единственным сектором, где позиции компаний особенно сильны — это автомобилестроение, где лидерство удерживает альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, контролирующий, помимо собственных производственных и сборочных мощностей, еще и АвтоВАЗ.

Однако, уверен Илья Жарский, сейчас наибольшее влияние на рост ПИИ оказывает не столько интерес именно иностранного капитала к российской промышленности, сколько репатриация капитала из оффшоров. Высокие санкционные риски и новая политика обмена налоговой информацией, позволяющей раскрывать конечных бенефициаров офшорных организаций вкупе с усилиями, предпринимаемыми государством для возвращения в страну капитала, сейчас стимулируют этот процесс как никогда раньше.

Что же касается роста оттока капитала за аналогичный период в 2,5 раза, добавляет аналитик, то здесь факторов значительно больше: это и пресловутые санкционные риски, и рост активности банков и инвесткомпаний на зарубежных финансовых рынках, и наращивание объемов покупки валюты Минфином и ЦБ в рамках исполнения бюджетного правила, и операции российских компаний по валютным обязательствам.