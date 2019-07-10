Китай не сдается

Торговая война перешла в фазу торговли

Торговые представители США и КНР провели во вторник конструктивные переговоры по телефону, обсудив и возможность личной встречи. Как сообщает агентство «Прайм», телефонный разговор состоялся между торгпредом США Робертом Лайтхайзером, министром финансов США Стивеном Мнучиным и вице-премьером госсовета КНР Лю Хэ и министром коммерции Чжун Шанем.

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что Китай делает все возможное для заключения сделки по торговле с США. Предыдущие переговоры оказались безрезультатными, а США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 млрд долларов. Президент США также поручил начать процесс повышения пошлин на весь оставшийся импорт из Китая, который оценивается примерно в 300 млрд долларов.

В ответ китайское министерство финансов сообщило, что Пекин с 1 июня ввел повышенные пошлины на ввоз товаров из США объемом 60 миллиардов долларов.

Действительно, признает главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, после встречи лидеров США и Китая мы видим позитивные сигналы относительно возобновления переговоров и возможности заключения торгового соглашения. Однако стоит помнить, что в апреле ожидания также были позитивными, шла речь о том, что торговое соглашение будет заключено в ближайшее время. Итогом же стало прекращение переговоров и введение новых пошлин со стороны США, а также обещание эти пошлины увеличить.

Сейчас, после встречи Трампа и Си Цзиньпина, переговоры должны активизироваться, однако уверенности в том, что торговое соглашение в ближайшем будущем будет достигнуто нет, продолжает эксперт. Фактор торговой войны ведет к росту ожиданий замедления мировой экономики и играет против рисковых активов, а значит, учитывается инвесторами на глобальных рынках. Заключение торгового соглашения может стать позитивным фактором для рынков и стимулировать их рост. Если же США и Китаю вновь не удастся договориться, это может привести к распродажам на рынках.

Россия+

Важно понимать, добавляет эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев, что слова торговых представителей совершенно ничего не значат в контексте окончательного принятия решения по обсуждаемым вопросам. Прекрасно представляя, как рынки чувствительны к любой информации поступающей от них, они предпочитают ограничиваться общими оптимистичными фразами.

Судя по всему, говорит эксперт, власти США продолжают разговор с КНР с позиции силы и не готовы идти на уступки первыми. Экономический советник Белого дома в своих недавних заявлениях напомнил китайским коллегам о том, что отмена санкций против Huawei будет действовать ограниченное время, за которое контрагенты должны вернуться к обсуждению закупок сельскохозяйственной продукции США и возобновить их в максимально короткие сроки. Но вряд ли Пекин готов вести переговоры в подобном ключе, а значит процесс может затянуться на долгий срок. Особенно учитывая, что на фоне возобновлении переговоров Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню американских танков и прочего военного оборудования на 2,2 млрд долларов, что уже вызвало негативную реакцию в Китае.

Таким образом, делает вывод Геннадий Николаев, пока влияние переговоров на мировые рынки сугубо отрицательное. В первую очередь страдают цены на сырье, так как конфликт должен существенно замедлить глобальный экономический рост и сказаться на спросе на углеводороды.

Однако позитивные моменты все же присутствуют. Китайские компании все чаще смотрят в сторону России, через сотрудничество с которой появляется возможность обхода ограничений. Так, например, на днях Huawei обратилась к нескольким российским компаниям с предложением о сотрудничестве.