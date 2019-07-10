Курс доллара: новости из США могут обвалить рубль

Во вторник рубль снижался к основным мировым резервным валютам, реагируя на падение Wall Street и происходящее под его влиянием перепады в ценах на «чёрное золото». Так, первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,71-63,75 руб. По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 63,74 руб. (+4,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,45 руб. (+7,5 коп.).

Во второй половине дня доллар продолжил небольшое движение вверх – в 18:00 мск его курс к рублю составил 63,82 руб., евро торговался по 71,54 руб. Однако к закрытию торгов доллар вернулся к тем же показателям, что и накануне. По данным на 19:00 мск доллар торговался по 63,69 руб., что всего на 0,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 71,4 руб., подорожав на 3 коп. Любопытно, что к закрытию биржи, нацвалюта вновь просела – курс доллара составил 63,89 руб., курс евро – 71,60 руб.

По мнению экспертов, рубль снижался, а доллар напротив укреплялся в ожидании новой информации о дальнейших действиях ФРС США. Напомним, Джером Пауэлл, глава Федрезерва уже сегодня, а также в четверг представит Конгрессу полугодовой отчёт о денежно-кредитной политике. Пауэлл выступал также накануне на мероприятии, организованном Федеральным Резервным Банком Бостона. Кроме того, он отчитался о стресс-тестировании.

Впрочем, как считают аналитики, основные акценты будут расставлены именно сегодня, когда Пауэлл представит Конгрессу полугодовой отчёт о денежно-кредитной политике ФРС. Протокол FOMC также будет опубликован в среду. В этих заявлениях участники рынка поробуют найти намёки на готовность к скорейшему снижению ставки, а также попытаются понять текущую позицию ФРС в оценке последнего отчёта Nonfarm Payrolls. Поэтому участники торгов выходят из рисковых активов, так как данные заметно снизили вероятность более агрессивного уменьшения процентной ставки, чем это ожидалось до публикации отчёта Минтруда США.

При этом фьючерсный рынок пока всё-таки уверен, что 31 июля ФРС урежет ставку на 25 базисных пунктов. Хотя можно предположить, что после сильной июньской трудовой статистики председатель Федрезерва может и вовсе охладить пыл рынка, уверенного в снижении ставок американского регулятор в июле, что больно ударит по рублю. Вчера же доллар на форекс рос на опережение перед выступлением главы ФРС, ставя преграды ЕМ и рублю.

С неким опасением ожидают выступления Пауэлла и эксперты. Так, Юрий Краченко из «Велес Капитал» отмечает, что в преддверии выступления главы американского регулятора с докладом о денежно-кредитной политике в Конгрессе США и в свете вчерашнего укрепления американской валюты, уже в самое ближайшее время не исключены новые попытки доллара тестировать отметки выше 64 руб.

Тимур Нигматуллин из «Открытие брокер» также подчёркивает, что основное влияние на пару доллар-рубль в настоящее время оказывает ожидание заседания ФРС США, которое состоится в конце месяца. Как он отмечает, это ключевое событие, которое будет важно с точки зрения снижения процентной ставки. Если ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, то по его мнению, это будет умеренный позитив для рынков. Если на 50 пунктов – очень сильный.

При этом он оценивает вероятность того, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов в 96%, напоминая, что для игроков carry trade большее снижение ставки более выгодно, чем меньшее, поэтому российский рынок сегодня будет находиться в ожидании, а значит фактически в стопе. Также подвиснет и курс доллара к рублю, так как игрокам до сих пор непонятно, как сильно будет снижать ставку американский регулятор и снизит ли он её вообще.

«Поэтому новости из США давят сейчас на рубль и могут самым неожиданным образом повлиять на него уже в самой ближайшей перспективе, а при отказе ФРС от снижения ставок – обвалить его», – резюмировал эксперт.