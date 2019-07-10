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Курс доллара: рубль резко отреагировал на неожиданные новости из США

Москва, 10.07.2019
  • Курс доллара: рубль резко отреагировал на неожиданные новости из США

ДМИТРИЙ РОГУЛИН/ТАСС

Рубль резко отреагировал на публикацию текста выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который высказал серьёзные опасения о перспективах экономики США. Таким образом руководитель американского регулятора подтвердил мнение части аналитиков о предстоящем снижении ставки ФРС на июльском заседании.

После новостей из США курс доллара полностью поменял прежнее направление, и достиг уже сессионного минимума, просев к рублю на 1%. По данным на 18:00 мск доллар торговался по 63,28 руб., евро по 71,19. При этом в моменте курс доллара к нацвалюте составлял 63,25 руб.  

На расстановку сил в паре доллар-рубль оказывают влияние серьёзные опасения о торговой политике и слабости глобальной экономики США, о которых будет говорить глава Федрезерва перед Конгрессом. Как отмечается, в тексте выступления руководителя американского центробанка, ФРС готова действовать, как необходимо для поддержки экономического роста.

Ещё сегодня утром некоторые эксперты опасались, что после сильной июньской трудовой статистики председатель Федрезерва может охладить пыл рынка, уверенного в снижении ставок американского регулятор в июле, что больно ударит по рублю. Поэтому тезисы выступления Пауэлла во много стали неожиданными и резко подняли рубль.

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