МКБ поможет «Аэрофлоту» в лизинге воздушных судов

Московский кредитный банк (МКБ) начал выпуск резервных аккредитивов для ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» для обеспечения договоров лизинга воздушных судов. Резервный аккредитив — одна из форм международной банковской гарантии, минимизирующая финансовые риски поставщиков авиакомпании. Выпуск резервного аккредитива предъявляет высокие требования к банку-эмитенту: необходимы развитая корреспондентская сеть, высокий кредитный рейтинг и соответствующая лучшим международным практикам система соблюдения законодательства и рисков.

«Для компаний, выбирающих банк-партнер, важна не только стоимость услуги, но и качество ее предоставления: оперативность выпуска, согласование изменений, решение вопросов при их возникновении. Это важно, так как в подобных сделках участие принимает банк, компания, по поручению которой выпускается аккредитив, а также контрагент клиента по контракту и иностранные банки-партнеры», — отметил заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.