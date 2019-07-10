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На GMIS-2019 Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество на форумном треке

Москва, 10.07.2019
В Екатеринбурге состоялась встреча советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова с Министром инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардором Умурзаковым.
  • На GMIS-2019 Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество на форумном треке

Мероприятие состоялось на полях Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019). Стороны обсудили сотрудничество в рамках подготовки и проведения международных деловых мероприятий и выездной сессии ПМЭФ в Ташкенте, а также открытие проектного офиса для рассмотрения инвестиционно-экспортных проектов.

«В рамках сотрудничества предлагаем всестороннюю синхронизацию деловых мероприятий в Ташкенте с повесткой ключевых событий Фонда Росконгресс, в том числе Петербургского международного экономического форума. Уверен, что это взаимодействие позволит активизировать торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами», - отметил Антон Кобяков.

В частности, на встрече было предложено провести выездную сессию ПМЭФ с широким привлечением ведущих представителей российского бизнеса в Ташкенте и круглый стол «Россия - Узбекистан» в рамках ПМЭФ в 2020 году.

Кроме того, стороны рассмотрели возможность участия Фонда Росконгресс в подготовке саммита ШОС в Самарканде в 2022 году.

Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com 

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

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