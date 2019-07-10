На GMIS-2019 в рамках питч-сессии Business Priority состоялась презентация лучших промышленных стартапов

Сессия состоялась при поддержке Фонда Росконгресс совместно с Фондом развития цифровой экономики в рамках проекта «Территория Инноваций». Генеральным партнером питч-сессии выступила «Национальная инжиниринговая корпорация».

В рамках сессии состоялись презентации 8 российских и 7 международных стартапов в области искусственного интеллекта, природоподобных технологий и социотехнического моделирования. По итогам голосования эти проекты были отобраны из 100 лучших стартапов и получили статус Business Priority.

Среди российских проектов с презентациями, в частности, выступили Bmpower, занимающаяся производством водородных батарей мирового уровня, RFsense, выпускающая акустоволновые системы, которые дают новые возможности использования потенциала электросетей, а также Motiviti – платформа для развития, обучения и мотивации персонала. Среди зарубежных стартапов были представлены – Otago (Сингапур), занимающаяся преобразованием биомассы в энергию, Sponsh (ЮАР), выпускающая специальную ткань для орошения пустынь.

Кроме того, с презентациями перед российскими и арабскими инвестиционными фондами, государственными корпорациями и крупнейшими промышленными компаниями выступили представители таких проектов, как Lige, Cubi, «Эколайт», «Нилар», Hion, Kalancha, Credence robotics, Big3, Hologroupe и The Concept. Лучшие из них смогут рассчитывать на поддержку со стороны крупных инвестиционных фондов и дальнейшее масштабирование.

«Проект Business Priority успешно развивается. Об этом свидетельствует тот факт, что в конкурсе инновационных проектов в рамках GMIS-2019 приняли участие не только российские, но и международные компании. Уверен, что качество экспертизы, которую предлагает Фонд Росконгресс инвесторам и молодым предпринимателям, позволит им привлечь новые инвестиции и выйти на более высокий уровень развития», - подчеркнул член совета директоров Фонда Росконгресс Юрий Черчес.

В рамках GMIS-2019 также работает молодежная бизнес-площадка, участники которой также могут представить лучшие молодежные инновационные проекты. Организаторами площадки для молодых профессионалов выступили Фонд Росконгресс, Министерство энергетики и промышленности ОАЭ, Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), Минпромторг России, Правительство Свердловской области, Российский экспортный центр, Фонд «ОТ ВИНТА».

Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.