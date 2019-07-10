Цена на нефть уверенно идет вверх

Данные Американского института нефти по снижению запасов в США позволили ценам на нефть уверенно дорожать, передает Прайм, ссылаясь на данные торгов.

Так по состоянию на 7.47 по московскому времени цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent прибавила в цене 0,97%, достигнув показателя $64,7.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 1,38%, до 58,63 доллара за баррель.

Уточняется, что участники рынка успешно отыгрывают данные о снижении запасов нефти в США. Согласно отчетам падение произошло на 8,13 миллиона баррелей за предшествующую неделю. Это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются, сообщают эксперты.

Сегодня, 10 июля, рынок ожидает снижения запасов на 3,08 миллиона баррелей. Отчет министерства будет обнародован ближе к вечеру. По сообщению аналитика Forex.com Фавада Разакзада, на сегодня «цены хорошо сбалансированы, а инвесторы ждут новых факторов, которым может стать резкое изменение запасов нефти в США».