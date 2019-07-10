Новая эра производства: производство, природоподобные технологии и их роль в Повестке дня в рамках проекта устойчивого развития до 2030 года

Глава государства, рассказывая о подходах России к решению общих фундаментальных проблем, определяющих глобальное развитие, сказал: «Сейчас в России запускаются масштабные научно-технологические программы, и они будут иметь мощное природосберегающее, экологическое измерение, в том числе это касается таких направлений, как искусственный интеллект, новые материалы, геномные технологии и „чистые“ решения для сельского хозяйства, портативные источники энергии, технологии ее передачи и хранения. Чтобы реализовать эти задачи, намерены привлечь потенциал наших ведущих компаний с государственным участием».

В обсуждении повестки пленарного заседания также приняли участие министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль Мухамед аль-Мазруи, главный исполнительный директор группы, управляющий директор Mubadala Investment Company Халдун Халифа аль-Мубарак, генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг и министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Участники мероприятия отметили проблемы и возрастающую неопределенность в сегодняшнем мире – глобализацию, экономическую стагнацию, социальные волнения, торговые войны, непредсказуемость политики и экономики в отдельных странах.

Сухейль Мухамед аль-Мазруи, министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов, обращаясь к участникам, сказал: «Мы стараемся объединить все страны и частные компании в стремлении поделиться знаниями, новыми технологиями и инвестициями в промышленное производство для устойчивого развития стран мира. Для достижения Целей устойчивого развития мы провели диверсификацию экономики, благодаря чему зависимость от нефти в ВВП страны снизилась до 30%. В 2017 году мы приняли стратегию, предусматривающую опору на возобновляемые источники энергии – солнце и мирный атом, что позволит к 2050 году уменьшить выбросы СО2 на 17%. Мы развиваем принятую стратегию – это наша история успеха».

По словам Ли Йонга, генерального директора ЮНИДО, GMIS – это важный форум, позволяющий решать глобальные вопросы. Глава ЮНИДО обратил внимание на то, что четвертая промышленная революция – это не только новые возможности, но и новые проблемы, и главная из них – сокращение рабочих мест. По прогнозам организации, уже к 2030 году 20 миллионов рабочих мест могут исчезнуть только из-за появления роботов. «Нам нужна всеобъемлющая стратегия развития, и ЮНИДО старается помочь технологическому прогрессу, продвигая новые возможности», – подчеркнул Ли Йонг.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, в своем выступлении на пленарном заседании отметил, что промышленная революция открывает новые возможности для выполнения Целей устойчивого развития. По словам министра, самые перспективные направления – природоподобные технологии. В России около 10% компаний активно внедряют в свои производственные процессы IT-технологии, искусственный интеллект, цифровой формат, а 40% компаний – потенциально готовы к этому. «При этом вопрос о потере рабочих мест в связи с применением новейших технологий в российских компаниях не стоит», – уточнил министр. «Страна имеет стратегию собственной индустрии, но при этом мы открыты для сотрудничества и готовы к кооперации. Приглашаем инвесторов и рассчитываем на их здравый смысл», – сказал Денис Мантуров.

О возможностях работы в России инвестиционного фонда Mubadala Investment Company рассказал главный исполнительный директор группы Халдун Халифа аль-Мубарак. Он отметил, что Фонд работает в 50 странах с 15 отраслями и активно ищет сферы, где могут оказаться новые возможности. С 2010 года Фонд взаимодействует в России с РФПИ – в настоящее время это сотни миллионов долларов. По мнению спикера, человеческий интеллект – это основа для развития современных технологий. В течение ближайших 10 лет во всех отраслях будет чувствоваться влияние искусственного интеллекта. И те, кто будет использовать эти технологии, получат конкурентное преимущество. В заключение глава Фонда заявил, что инвестиции в Россию продолжатся.

Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.