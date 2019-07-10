Новый секретарь СНБО Украины заручился поддержкой США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк отправился с визитом в США. Данилюк провел встречи с советника президента США по национальной безопасности Китом Келлогом и с специальный представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Александр Данилюк является неформальным лидером «реформаторского» крыла в команде президента Украины Владимира Зеленского – это чиновники имеющие опыт работы в правительстве и хорошую репутацию на Западе. Данилюк отрыто заявляет о своих амбициях занять пост премьер-министра Украины.

Администрация Белого дома выступает резко против назначений на различные должности «людей Коломойского» из окружения Зеленского. В частности Курт Волкер выступал против назначения главой администрации президента Украины Андрея Богдана – бывшего юриста олигарха Игоря Коломойского. Однако Зеленский тогда не прислушался к рекомендациям американцев.