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Официальное открытие GMIS-2019

Москва, 10.07.2019
9 июля 2019 года в Екатеринбурге состоялось открытие Глобального саммита по производству и индустриализации. На церемонии собрались представители правительств, бизнеса и научного мирового сообщества, чтобы обсудить подход к формированию будущего глобального производства.
  • Официальное открытие GMIS-2019

Дмитрий Козак. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации

из архива пресс-службы

В приветственном обращении к участникам председатель Организационного комитета GMIS-2019 Бадр аль-Олама сказал: «Мы собрались здесь для того, чтобы подумать о вызовах, которые несет четвертая промышленная революция. Поразительно, но для того, чтобы решать эти вызовы, мы сегодня обращаемся к природе и ищем у нее советов». Он отметил, что подлинное устойчивое развитие начинается в гармонии с природой и на нас лежит ответственность по защите природы. «Мы хранители планеты, и наша задача – защищать наш дом на благо человечества», – подчеркнул Бадр аль-Олама.

От имени Правительства Российской Федерации и Оргкомитета по подготовке и проведению GMIS-2019 выступил Дмитрий Козак, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. По его словам, Екатеринбург выбран местом проведения международного мероприятия не случайно – «это не только столица Урала, но и промышленная столица России». Вице-премьер также отметил, что синхронизация GMIS с главной промышленной выставкой ИННОПРОМ станет «эффективной платформой для укрепления международной промышленной кооперации, уникальной дискуссионной площадкой для совместного определения актуальных проблем индустриализации».

К участникам Саммита обратился Сухейль аль-Мазруи, министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов. Он поблагодарил Российскую Федерацию, региональные власти и жителей Екатеринбурга за «высокий уровень подготовки к Саммиту». По его словам, площадка GMIS-2019 является «идеальной платформой для сотрудничества правительств, финансовых, деловых и научных кругов». «Мы готовимся к тому, чтобы играть ведущую роль в четвертой промышленной революции, и мы будем делать это в сотрудничестве с другими странами, в том числе с Россией», – заявил министр.

Тему сотрудничества продолжил генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) Ли Йонг. Он отметил, что инвестиции в новейшие технологии, научные разработки, автоматизацию и роботизацию, ведущие к улучшению качества жизни, несут в себе риски повышения нестабильности и потери рабочих мест. «Четвертая промышленная революция будет влиять на всех нас, и экспертные дискуссии по этим вопросам на GMIS способны обеспечить курс на устойчивое развитие. Уже здесь и сейчас мы можем начать совместное обсуждение новых отраслей, основанных на природоподобных технологиях», – сказал Ли Йонг.

В своем выступлении перед участниками Саммита министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил: «Сегодня человечество стоит на пороге четвертой промышленной революции. Ее характер будут определять фронтальная цифровизация, развитие искусственного интеллекта, активное внедрение принципов циркулярной экономики и появление ряда прорывных технологических инноваций. Все страны при переходе на новый технологический уклад должны во главу угла поставить - восстановление биосферы. И ключ к достижению этой цели – это внедрение природоподобных технологий, которые способны двигать прогресс вперед, без нанесения урона окружающему миру»

Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com 

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.

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