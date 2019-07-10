Остров любви и миграции

Не ждали

Мигранты из Африки и Азии продолжают «раскачивать» Европу. Сначала они едва ли не привели к политическому кризису в Германии. А по популярности Ангелы Меркель миграция нанесла самый больший удар за всю карьеру фрау канцлерин. Затем на месте ФРГ оказалась Италия.

Сейчас наибольшей популярностью мигрантов пользуется Кипр. Остров Афродиты-Венеры, мифологических богинь любви, оказался на первом месте в Европе по числу мигрантов на душу населения.

Только в первые четыре месяца этого года было подано 4,5 тысячи заявлений о предоставлении убежища в республике Кипр, население которой составляет 850 тысяч человек. Число таких заявлений устойчиво растет. В 2018 году их было получено на 70% больше, чем годом ранее, в то время как в 2017 году тоже был рост числа заявлений по сравнению с предыдущим годом составил 56%.

Всего, по состоянию на 1 июля 2019 года, Кипр предоставил убежище 15 тысячам мигрантов. Еще примерно столько же заявлений сейчас находится в стадии рассмотрения. В общей сложности, это дает более 3,5% от населения острова. Напомним, в Германии на пике кризиса с мигрантами их количество совсем немного превысило 1% от численности населения страны.

«Когда в стране огромное количество беженцев, приезда которых не ждали, — объясняет журналу Politico министр внутренних дел «греческого», то есть признанного международным сообществом Кипра Константинос Петридес, — то в определенный момент превышается способность их приема и возникает гуманитарный кризис».

Сирийцы в прошлом году составили примерно четверть от общего количества мигрантов на Кипре. За сирийцами, по данным Eurostat, следуют индийцы, бангладешцы, пакистанцы и камерунцы.

Наплывом мигрантов Кипр обязан своему географическому положению. Он находится недалеко от Ливана и Турции и поэтому манит бегущих от гражданской войны сирийцев.

На Кипре сложилась критичная ситуация несмотря на то утверждения Брюсселя, что число беженцев в восточной части Средиземноморья, куда входят Кипр, Болгария и Греция, в 2018 году, по сравнению с 2015-м годом, снизилось на 90%. Наверное, поэтому в политической столице объединенной Европе с большим трудом верят в жалобы киприотов на миграционный кризис. И тем не менее, по-другому ситуацию с мигрантами на Острове любви квалифицировать трудно.

Как проще попасть на Кипр

Ситуацию с мигрантами осложняет уникальная политическая ситуация на Острове любви, потому что Никосия, столица Республики Кипр, члена ЕС с 2004 года, контролирует менее двух третей территории. 38% острова на севере уже 45 лет являются частью признанной лишь Турцией Турецкой Республики Северный Кипр.

В 2016 году Евросоюз и Турция заключили соглашение, по которому Анкара в обмен на денежную компенсацию не пускала беженцев из турецких лагерей в Европу. Это соглашение в основном и способствовало резкому снижению численности мигрантов, попадающих в ЕС через Балканы и греческие острова. Однако турецкое правительство не распространило запрет и на Кипр, куда доступ беженцам с территории Турции по-прежнему открыт.

Подавляющее большинство мигрантов прибывают на Кипр по воде. В 2018 году, по данным Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (UNHCR), было зафиксировано 43 судна с беженцами у побережья Кипра. Недавно Никосия заявила о резком росте мигрантов и в северной части острова, куда они прибывают по воздуху. Оттуда они пересекают границу между северной и южной частями острова – Зеленую линию, которую патрулируют миротворцы из ООН.

Не удивительно, что выступая в конце июня в Брюсселе, Петридес подчеркнул, что главный поток беженцев идет через северную часть острова, и обвинил в нем турецкие власти.

Вопрос мигрантов обостряет отношения между Кипром и Турцией, которые в последнее время ухудшились из-за попыток турецкого правительства бурить скважины для добычи нефти и газа в спорных водах, которые Никосия считает своими. Так, на этой неделе в спорные воды прибывает, по словам министра энергетики Турции Фатиха Донмеза, второй турецкий корабль.

Дожили

Наплыв мигрантов создает проблемы и для Брюсселя. Кипр вместе с другими средиземноморскими членами ЕС требует, чтобы остальные члены объединенной Европы помогали размещать у себя беженцев, однако против этого резко выступают центрально-европейские страны: Венгрия и Польша. Да и у остальных европейских стран просьбы и требования Никосии не вызывают особого восторга.

Наплыв беженцев в последние пару лет напрягает местную систему приема мигрантов и имеет немало других минусов.

«Это приводит к тому, что все больше и больше людей живет на улицах, потому что у них нет крыши над головой, и не имеет еды, — объясняет Катья Саха, представитель UNHCR на Кипре. — Если наплыв продолжится, то через считанные месяцы начнется кризис с приемом».

На Острове любви всего один лагерь для мигрантов – в Кофину, живописной деревне с расписанной византийскими фресками церковью. Он рассчитан на 350 человек и уже переполнен. Правительство планирует построить еще два таких же центра и довести их вместимость до тысячи, но это лишь очень незначительно улучшит ситуацию.

Существуют опасения и того, что нарастающее давление мигрантов приведет, как это было в ФРГ и Италии, к резкому росту популизма. Первые признаки этого уже имеются. На майских выборах в Европарламент (ЕП) ультраправая партия Элам, созданная в 2008 году как отделение греческой «Золотой зари», победила, получив 8,25% голосов, т.е. значительно больше, чем в 2014 (2,69%). Впрочем, 8% кипрским ультраправым не хватило для того, чтобы пройти в ЕП.