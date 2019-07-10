Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю на вторую половину 2019 года

Курс доллара на открытии торгов четверга снижается на 4 копейки - до 63,58 руб., курс евро теряет 3 копейки - 71,56 руб.

Рубль находится в ожидании новой информации о дальнейших действиях ФРС США. Джером Пауэлл, глава Федрезерва уже сегодня, а также в четверг представит Конгрессу полугодовой отчёт о денежно-кредитной политике.

В этих заявлениях участники рынка попробуют найти намёки на готовность к скорейшему снижению ставки. Последние данные по рынку труда в США заметно снизили вероятность более агрессивного уменьшения процентной ставки, чем это ожидалось до публикации отчёта Минтруда США.

При этом фьючерсный рынок пока всё-таки уверен, что 31 июля ФРС урежет ставку на 25 базисных пунктов. Хотя можно предположить, что после сильной июньской трудовой статистики председатель Федрезерва может и вовсе охладить пыл рынка, уверенного в снижении ставок американского регулятор в июле, что больно ударит по рублю. Вчера же доллар на форекс рос на опережение перед выступлением главы ФРС, ставя преграды ЕМ и рублю.

С неким опасением ожидают выступления Пауэлла и эксперты. Так, Юрий Краченко из «Велес Капитал» отмечает, что в преддверии выступления главы американского регулятора с докладом о денежно-кредитной политике в Конгрессе США и в свете вчерашнего укрепления американской валюты, уже в самое ближайшее время не исключены новые попытки доллара тестировать отметки выше 64 руб.

Тимур Нигматуллин из «Открытие брокер» также подчёркивает, что основное влияние на пару доллар-рубль в настоящее время оказывает ожидание заседания ФРС США, которое состоится в конце месяца. Как он отмечает, это ключевое событие, которое будет важно с точки зрения снижения процентной ставки. Если ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, то по его мнению, это будет умеренный позитив для рынков. Если на 50 пунктов – очень сильный.

При этом он оценивает вероятность того, что ставка будет снижена на 25 базисных пунктов в 96%, напоминая, что для игроков carry trade большее снижение ставки более выгодно, чем меньшее, поэтому российский рынок сегодня будет находиться в ожидании, а значит фактически в стопе. Также подвиснет и курс доллара к рублю, так как игрокам до сих пор непонятно, как сильно будет снижать ставку американский регулятор и снизит ли он её вообще.

«Поэтому новости из США давят сейчас на рубль и могут самым неожиданным образом повлиять на него уже в самой ближайшей перспективе, а при отказе ФРС от снижения ставок – обвалить его», – резюмировал эксперт.

Между тем, эксперты Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, опубликовали прогноз курса доллара к рублю на вторую половину 2019 года. Аналитиков, как и многих, удивило, что в первые в современной экономической истории в июне была зафиксирована нулевая месячная инфляция. Этот результат снизил годовую инфляцию до 4.7%. Падение цен на овощи и фрукты стало главной причиной такой динамики, сообщил вчера Росстат. В Сбербанке обращают внимание на то, что аннуализированная инфляция с апреля держится ниже 4% (целевого уровня ЦБ).

«В результате мы решили понизить прогноз инфляции на весь год. Потребительский спроспо-прежнему слабый, а средний курс доллара к рублю (USD/RUB) во втором полугодии, по нашим расчетам, будет около 63. Все это значит, что аннуализированная монетарная инфляция, которая обычно совпадает с базовой инфляцией, может сохраниться в диапазоне 3–4%», — пишет в аналитическом обзоре главный экономист Сбербанка Антон Струченевский.