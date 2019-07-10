Путин ответил на газовый вызов

На прошлой неделе японские Mitsui и Japan Oil, Gas and Metals National Corporation согласились купить примерно за 3 млрд долларов 10% акций ООО «Арктик СПГ-2». Тот факт, что об этой крупной инвестиции японского капитала Владимир Путин объявил лично после переговоров с японским премьером Синдзо Абэ в конце июня в Осаке, говорит об ее значимости и о значимости проекта. Это действительно важнейший шаг на пути освоения Россией гигантских нефтегазовых ресурсов Арктики, что будет вполне достойным ответом на американские сланцевую революцию и сжиженный газ (LNG).

На данный момент освоение Россией Арктики сконцентрировано на полуострове Ямал, его ведет компания «Новатэк». Сейчас к нему подключаются и другие крупные игроки энергетического сектора РФ: «Газпром» и «Газпром нефть».

Ямал СПГ или Арктик-1 считается основным проектом «Новатэк». На прошлой неделе стало известно, что за первые шесть месяцев текущего года он дал 9 млн тонн LNG и 0,6 млн т газового конденсата. Производительность всех трех технологических линий в этот период составила выше заявленных 5,5 млн т в год. В январе – июне от терминалов отошли 126 LNG-танкеров и направились на основной рынок российского сжиженного газа – в Азию. Проект «Ямал СПГ» в целом состоит из завода мощностью 17,4 млн т в год, в свою очередь состоящего из трех технологических линий годовой мощностью 5,5 млн т и одной мощностью 0,9 млн т. Они работают с газом, добытым на газоконденсатном месторождении Южно-Таймбейское.

«Арктика является абсолютным приоритетом для правительства (России), - объяснил OilPrice нефтегазовый аналитик из Raiffeisenbank Андрей Полищук. - Главная цель – сделать Россию одним из основных игроков на рынке сжиженного газа, потому что ему ранее уделялось недостаточно внимания».

Санкции США, введенные после присоединения Крыма в 2014 году, еще больше укрепили решимость Путина довести до успешного завершения программу развития производства LNG в Арктике. Москва не только на первом этапе финансировала проект «Ямал СПГ» деньгами из государственного бюджета, но и несколько позднее, в 2014 году, вновь поддержала проект, продав облигации проекта. Была и поддержка в размере 150 млрд рублей из Фонда национального благосостояния. В апреле 16-го года два китайских банка вложили в проект 12 млрд долларов. Помогло и резкое падение в конце 2014 года рубля, которое существенно удешевило произведенное в России оборудование и рабочей силы на наиболее ответственном этапе строительства.

Конечной целью Новатэка, по словам его руководства, является локализация производства технологических линий и модулей: для снижения стоимости проектов по сжижению газа и для создания технологической базы на территории России, чтобы добыча и сжижение газа в Арктике не зависели от капризов и прихотей других стран и будущих санкций.

Что касается второго арктического проекта Новатэка, то он будет состоять из трех технологических линий годовой мощностью 6,6 млн т каждая. Газ будет добываться на месторождении Утреннее (Салманавское), содержащем 1,138 млрд кубов природного газа и 57 млн т газоконденсатных жидкостей. Первую технологическую линию планируется ввести в 2023 году, вторую – в 2024 и третью - в 2025. На проектную мощность завод должен выйти в 2026 году.

У Новатэка в этом проекте есть трое партнеров, кроме уже упоминавшихся японских компаний. Два китайские - China National Oil and Gas Exploration and Development и China National Offshore Oil Corporation, имеющие по 10% акций. Третий партнер – французский гигант Total тоже с 10% акций. 60% Новатэк планирует оставить себе, а оставшиеся 10% вскоре продать Saudi Aramco.

Газпром объявил о разработке Харасавэйского газового месторождения на севере Ямала, предположительно содержащего 2 трлн кубометров газа. Добыча начнется в 2023 году, а ее объем составит 32 млрд кубов в год.

Газпром нефть также планирует делать собственный LNG в Арктике.

Новатэк начал работать в июне над своим третьим арктическим проектом – Обьский СПГ, в основе которого месторождения Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское, с общими запасами газа в районе 157 млрд кубов. Завод будет ежегодно сжижать до 4,8 млрд тонн LNG в год. Главное предприятие будет в Сабетте. Его строительство обойдется в 5 млрд долларов и завершится в 2023 году.