Рейтинг партии Зеленского резко снизился

Еще месяц назад за партию Зеленского «Слуга народа», по данным разных опросов общественного мнения, готовы были проголосовать от 47% до 51% избирателей определившихся с выбором. Теперь же, по данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 25 июня по 7 июля, за «Слугу народа» готовы отдать свой голос 37,8% избирателей. Шанс получить парламентское большинство и самостоятельно сформировать правительство страны командой Зеленского, судя по этим данным, упущен.

На втором месте остается ориентированная на восток Украины партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» с 11% голосов, на третьем — партия экс-президента «Петра Порошенко «Европейская солидарность» с 7,2%.

На грани проходного барьера в 5% голосов оказалась партия Юлии Тимошенко «Батькивщина» — за нее высказались лишь 4.8% избирателей. Партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» растеряла половину своих сторонников, сегодня за нее готовы проголосовать лишь 3,4% украинцев.