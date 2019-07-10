Эрдоган пообещал использовать С-400 в случае необходимости

Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара обязательно воспользуется российскими ЗРК С-400 в случае нападения на страну, сообщает ТАСС.

Эрдоган добавил, что ради этого Турция и закупала новейшее вооружение у России. Также в планах Турции запустить совместное с Россией производство этих комплексов, сообщал турецкий президент. Он добавил, что уже существует соответствующее соглашение с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган выразил непонимание спекулированием некоторыми странами на тему закупки Турцией С-400. Напомним, США неоднократно выражали неудовольствие решением Анкары закупить С-400 у России. Вашингтон пообещал исключить Турцию из программы по истребителям F-35.