Стимулирование диверсифицированного развития и определение будущих перспектив конкурентоспособности производства в Евразии

Модератор сессии Оксана Деревянко, Руководитель проекта New Business Communication News Hub, во вступительном слове отметила, что проблемы диверсификации экономики стоят перед многими странами Евразии, поскольку их экономики базируются прежде всего на добыче и продаже природных ресурсов, а также испытывают возрастающую конкуренцию на мировых рынках. С учетом этих факторов их промышленная политика все больше корректируется в сторону стимулирования внедрения инноваций, привлечения инвестиций, создания новых промышленных и интеграционных структур для повышения конкурентоспособности своих экономик и своей продукции на мировом рынке.

Денис Мантуров, министр промышленности и торговли Российской Федерации, считает, что «Россия может сыграть ключевую роль в повышении конкурентоспособности производства в Евразии, подставив свое логистическое плечо, поскольку наша страна является естественным мостом между Европой и Азией. Россия может играть роль объединяющего фактора на евразийском пространстве. Сегодня через российскую территорию из ЕС в Азию ежегодно проходит более шести миллионов контейнеров». Министр предложил для стран ЕАЭС объединяющую инициативу от России – разработку и производство различных аккумуляторов и батареек нового поколения.

Александр Субботин, член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии, в своем выступлении отметил, что «в мире сегодня идет очень жесткая конкуренция во всем, в том числе и за новое мировое устройство, и Россия в этом вопросе играет не последнюю роль. Интеграционный потенциал в ЕАЭС большой. Цифровизация всех сфер нашей жизни не модное слово, а необратимый процесс, который идет во всех отраслях экономики. Это позволяет создавать новые продукты более высокого уровня. Надо искать взаимные интересы и идти на взаимные уступки. Барьеры надо снимать», – считает Александр Субботин.

Роман Скляр, министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, продолжая тему кооперации в рамках ЕАЭС, отметил, что «от компонентной продукции надо переходить к высокотехнологичным продуктам, а согласование промышленной политики стран – участников ЕАЭС – веление времени. Мы не должны конкурировать между собой и вести торговые войны. Мы должны сотрудничать на общее благо и перенимать опыт друг у друга. В то же время наши страны не должны потерять свой суверенитет», – заметил спикер.

Андрей Слепнев, генеральный директор АО «Российский экспортный центр», полагает, что «Евразийский экономический союз – мощный фактор развития кооперационных связей, но необходимо снимать барьеры, которые их тормозят, в том числе и безотлагательно решать вопрос по возврату НДС».

Шьям Упадхьяя, главный статистик Департамента политических исследований и статистики Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО), отметил, что «говоря о промышленной политике, надо иметь в виду не только добывающую отрасль, но и другие отрасли, в том числе и обрабатывающую. Она – локомотив промышленного развития. Надо уходить в инновации и новые технологии – это и называется диверсификацией экономики».

Участники сессии также поддержали российское предложение Дениса Мантурова о разработке и производстве нового поколения энергоисточников. Они считают, что реализация такого проекта позволит объединить усилия всех стран в создании современных передовых технологий, и высказались за углубление интеграционных процессов на просторах ЕАЭС.

Справочная информация:

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.

Официальный сайт мероприятия: gmisummit.com

Организатор мероприятия:

Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.

Фонд Росконгресс учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.

Мероприятия Фонда ежегодно собирают свыше 80 тыс. участников из 203 стран мира, более 10 тыс. представителей СМИ работают на площадках Росконгресса. В аналитическую и экспертную работу вовлечены 2500 экспертов в России и за рубежом, установлено взаимодействие с внешнеэкономическими партнерами из 93 стран мира.