Вход/Регистрация Подписка

Меркель в третий раз испытала приступ дрожи на публике

Москва, 10.07.2019
  • Меркель в третий раз испытала приступ дрожи на публике

РИА новости

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии, передает ТАСС. Политик в очередной раз испытала приступ дрожи. Произошло это в ходе встречи в Берлине с финским премьером Антти Ринне. Видеозапись распространил телеканал n-tv.

Ранее у Меркель уже бывали подобные  проблемы со здоровьем, в частности  18 июня в ходе официального приема президента Украины Владимира Зеленского канцлер испытала приступ дрожи заметный окружающим. Тогда никто не решился подойти к ней из-за опасения нарушить протокол.

Позже 27 июня аналогичный приступ случился с Ангелой Меркель на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В обоих случая на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию со здоровьем канцлера в кабмине сообщали, что все хорошо и ничего экстраординарного со здоровьем канцлера не происходит.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК признан одной из самых прибыльных для инвесторов металлургических компаний в мире

    Флагман отечественной металлургии вошел в топ-5 лидеров отрасли по показателю совокупной акционерной прибыли

    «План Сатаны», или Здоровая еда будущего

    Во всем мире неуклонно растет потребление альтернативных продуктов на растительной основе — мяса, молока, сыра, масла

    «Норникель» показал истинное лицо

    Крупнейший в мире производитель палладия и никеля собрал пул экспертов и СМИ для презентации отчета в области устойчивого развития под названием «Новый «Норникель»: стратегия в действии»

    Продается завод металлоконструкций в Красноярском крае

    Действующее предприятие с многолетней историей - Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкрн Промышленный узел, 8) выставлен на торги.

    Почему важно делать новую бизнес-модель данных прямо сейчас?

    Новости партнеров
    ﻿

    Tоп

    1. Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю на вторую половину 2019 года
      Курс доллара: Сбербанк обновил прогноз по рублю на вторую половину 2019 года
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама