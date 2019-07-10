Меркель в третий раз испытала приступ дрожи на публике

Канцлеру ФРГ Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с премьер-министром Финляндии, передает ТАСС. Политик в очередной раз испытала приступ дрожи. Произошло это в ходе встречи в Берлине с финским премьером Антти Ринне. Видеозапись распространил телеканал n-tv.

Ранее у Меркель уже бывали подобные проблемы со здоровьем, в частности 18 июня в ходе официального приема президента Украины Владимира Зеленского канцлер испытала приступ дрожи заметный окружающим. Тогда никто не решился подойти к ней из-за опасения нарушить протокол.

Позже 27 июня аналогичный приступ случился с Ангелой Меркель на приеме у президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. В обоих случая на просьбы журналистов прокомментировать ситуацию со здоровьем канцлера в кабмине сообщали, что все хорошо и ничего экстраординарного со здоровьем канцлера не происходит.