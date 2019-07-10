Ученые рассказали, как похудеть без диет

Людям, страдающим от избыточного веса, в погоне за стройной фигурой не стоит прибегать к изнуряющим диетам и пытаться избавиться от лишнего жира, заявляют ученые из Университета штата Джорджии. Итоги исследования приводит издание Medicalxpress.

Специалисты утверждают, что эффективно сбросить лишние килограммы и при это не приобрести заболевания сердечно-сосудистой системы или диабет поможет укрепление мышечного каркаса тела.

Слабые мышцы, которые свидетельствуют о неправильном образе жизни в плане физической активности, являются причинами снижения чувствительности организма к инсулину. Как продолжение повышается риск развития диабета и проблем с сердцем и сосудами.

Ученые утверждают, что мышцы играют первоочередную роль в борьбе с лишним весом, поскольку для функционарования им требуется много кислорода и они «вытягивают» глюкозу из крови, борясь с диабетом и ожирением. Именно состояние мышечной ткани является первоочередной при попытке избавиться от лишних килограммов.

Мышцы, потребляя много энергии в организме, напрямую влияют на процесс работы избавления от жировой массы, затрудняя его или делая неэффективным. Так что прежде, чем сесть на изнуряющую диету, следует привести в порядок мышечную ткань организма, советуют ученые.