Украинским детям, выступавшим в РФ или на Донбассе, запретят участвовать в детском Евровидении

Национальная общественная телерадиокомпания Украины решила, что к участию в конкурсе «Детское Евровидение» не будут допущены участники, которые выступали в России, или на не контролирумых в настоящее время Киевом территориях Украины, после 1 января 2014 года.

В 2019 году на национальном отборе на конкурс «Евровидение» победила певица MARUV, однако украинские власти пытались навязать ей ряд политических условий, которые она отказалась выполнять. Отказались быть втянутыми в политику и исполнители занявшие, второе и третье места на отборе и в результате Украина не была представлена на Евровидении в этом году.