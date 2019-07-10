В Иране назвали условия переговоров с США

Хасан Роухани – президент Ирана – назвал условия переговоров с США. По его словам, если в Вашингтоне хотят нормализовать отношения с Тегераном, то в Белом доме должны извиниться. По его словам, только в этом случае возможно говорить хотя бы о переговорах, передаёт РИА Новости.

«Если в США думают, что после всего того, что они наговорили и сделали, переговоры могут стать выходом из существующей ситуации, то они заблуждаются, – подчеркнул президент Ирана. – Для начала они должны отменить санкции и вернуться к своим обязательствам. В Вашингтоне должны понимать, что если они искренни в том, что говорят, то пусть отменяют все санкции и просят прощения у иранской нации за свои ошибочные действия».

Напомним, ранее Вашингтон ввёл целый ряд ограничительных мер против военных руководителей Ирана, а также верховного лидера страны. Сразу после этого глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что готов к переговорам по новому соглашению с Тегераном. На что в Иране пока ответили отказом.