В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что в Екатеринбурге к кортежу российского лидера Владимира Путина якобы бросилась девочка, из-за чего автомобиль был вынужден остановиться. По словам представителя Кремля, на самом деле этого ничего не было, передаёт РИА Новости.

«Действительно в ходе встречи со студентами одной из девушек стало плохо, и она едва не потеряла сознание, – пояснил Песков. – Позже выяснилось, что он просто сильно перенервничала. И меди президентские ей оказали первую помощь».

Кроем того, Песков рассказал, что когда кортеж главы государства уже отъехал от здания университета, президент решил пообщаться с горожанами, но никто никуда не бросался.

«Вот как было на самом деле», – резюмировал пресс-секретарь главы государства.

Ранее журналист газета «Коммерсантъ» Андрей Колесников рассказал в СМИ, что во время отъезда кортежа Путина от здания Уральского федерального университета к нему «бросилась девочка».

«Он остановился, и на этот раз помощь пострадавшей оказал сам российский лидер, вышедший из машины», – утверждал журналист.