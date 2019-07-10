В Кремле оценили вероятность возобновления авиасообщения с Грузией

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ Владимира Путина – оценил вероятность возобновления авиасообщения с Грузией. По словам представителя Кремля, рано или поздно это произойдёт, но сейчас обсуждать данный вопрос пока очень рано, передаёт РИА Новости.

«Исключать возобновления полетов, конечно же, нельзя и мы в России очень надеемся, что это произойдёт, – подчеркнул Песков. – Но в настоящее время с учётом того, что грузинское общество очень разобщено, и в стране продолжаются антироссийские, русофобские выступления, существует серьёзная опасность нахождения в Грузии наших граждан».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ пояснил, что запрет полетов из РФ в Грузии является вынужденной и как он убеждён, временной мерой.

Ране сообщалось, что Владимир Путин подписал указ указа, согласно которому российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года запрещено совершать авиаперевозки в Грузию, а туристическим операторам рекомендуется «воздержаться» от продажи путёвок в эту страну. При этом накануне президент РФ заявил, что выступает против введения санкций в отношении Грузии.