В МЧС рассказали, как вести себя при встрече со змеей

Специалисты МЧС советуют при встрече со змеей не провоцировать пресмыкающееся и отойдите на безопасное расстояние, поскольку змеи никогда не нападают первыми, это поможет избежать неприятных последствий, пишет «РИА Новости».

«От змей лучше не убегать — в панике можно наступить на другую, которая находится рядом», - добавили в ведомстве.

В случае¸ если змея все-таки укусила, следует безотлагательно направиться в мед учреждение. Как правило, все больницы сегодня имеют в своем арсенале змеиное противоядие, дополнили в ведомстве.

Если же неприятная встреча произошла в лесу или местности, где нет поблизости поликлиники, следует продезинфицировать место укуса, перевязать по возможности рану и зафиксировать время, когда произошло нападение пресмыкающегося. Далее пораженное место следует перетянуть, чтобы яд не распространялся по организму.

Также не следует принимать спиртное, которое препятствует выводу токсинов из организма, а вот питье большого количества воды, как раз наоборот, способствует очищению крови.

В мае МЧС сообщало, что в Подмосковье зафиксированы случаи появления ядовитых змей. В этой связи граждан просят быть осторожней, отправляясь в лес, и по возможности одевать защитную одежду.