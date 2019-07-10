В США рассказали о «сотнях российских военных» в Венесуэле

По заявлению адмирала США Крейга Фоллера в Венесуэле в настоящий момент находятся «сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков», пишет «Коммерсантъ». Военный утверждает, что Москва в общей сложности за 10 лет Россия продала Каракасу вооружения на $9 млрд.

«В том числе боевые самолеты, танки и зенитно-ракетные комплексы»,— сообщил Фоллер, выступая перед членами Сената США.

Адмирал уверен, что подобными действиями в Латинской Америке «Россия намеренно демонстрирует силу» США. В этих же целях РФ «развернула в Западном полушарии два бомбардировщика и отправила фрегат "Адмирал Горшков"», уверен военный.

Напомним, весной текущего года в Венесуэлу прибыли 99 российских военных, а в конце июня военнослужащие покинули страну.

Москва не однократно заявляла, что российские военные специалисты выполняли «контракты по обслуживанию, которые не несут в себе элементов дестабилизации ситуации».