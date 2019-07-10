ВМФ России получит новый авианосец

Как рассказал глава Крыловского государственного научного центра Павел Филиппов в интервью РИА «Новости», новые неатомные авианосцы для ВМФ России смогут вмещать порядка «40 самолетов и вертолетов и даже больше».

«Мы разработали концептуальную модель многоцелевого авианосца с газотурбинной установкой», - сообщил Филиппов.

Он также рассказал, что не исключено размещение на таких кораблях и новейших российских беспилотников типа «Охотник». Проектами беспилотных летательных аппаратов занимается «Сухой». Также есть авианосец может вместить Су-57. Руководитель подчеркнул, что для вмещении на борт такого количества самолетов необходимо облегчить их вес.

«Теоретически можно взять на борт такое количество самолетов при условии их "оморячивания", то есть облегчения веса», - продолжил глава центра.

Он добавил, что до сих пор Су-57 не рассматривали, как машину пригодную для палубной авиации. Уточняется, что проект обойдется в 200 миллиардов рублей, а появиться новый авианосец должен в ближайшие пять лет. На сегодня центр находится в стадии подготовки контракта на разработку аванпроекта с Минообороны.