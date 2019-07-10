Взрыва не будет

Несколько минут на машине от казахстанского городка Тараз (Джамбульская область), и на горизонте появляются черные, собранные в пучки по три, дымящие трубы Новоджамбульского фосфорного завода. Именно здесь производятся желтый фосфор и фосфоросодержащие удобрения. На территории завода стоит шум и запах гари — неизбежные спутники производства фосфора и продуктов из него.

Завод входит в ТОО «Казфосфат», основанное в 1999 году. Выручка компании за прошлый год оценивается в 95,6 млрд тенге (250 млн долларов).

По данным IFA (Международная ассоциация производителей удобрений) по итогу 2018 года спрос на мировом рынке удобрений вырос на 0,9%, до 188 млн тонн. В этом году рост может составить 1,4%. Мировой рынок удобрений состоит из трех больших групп — калийные, фосфорные и азотные. Типичным примером каждой группы могут служить калийная селитра, аммофос и карбамид (мочевина). Азотные удобрения получают из газа (первоначально сырьем был коксовый газ, но позднее перешли на природный), источником калийных удобрений являются природные калийные соли — сильвинит и карналит. Похожая история и с фосфорными удобрениями: сырьем для них выступают фосфоритовые и апатитовые руды. Большая часть получаемого из них фосфора (около 80%) идет на нужды сельского хозяйства, то есть на производство удобрений.

Значительными запасами фосфоросодержащих руд обладают всего несколько стран, а Международный центр по разработке удобрений (IFDC) оценивает мировые запасы фосфатов примерно в 60 млрд тонн (по данным Геологической службы США, 68 млрд тонн). Более половины этого богатства (72%) приходится на Марокко. Однако запасы и объемы добычи коррелируют слабо. Тройка лидеров по добыче в прошлом году выглядела так: 14 млн тонн добыл Китай, 33 млн тонн — Марокко, а в США было добыто 27 млн тонн. Крупнейшие компании-производители —Mosaic (США), OCP (Марокко), Potash Corp. Inc. (Канада), GCT (Тунис), Vale Fertilizantes (Бразилия) и ряд китайских компаний.

По итогам 2018 года в Казахстане было произведено 140,7 тыс тонн фосфорных удобрений, из которых 123,3 тыс. тонн приходится на «Казфосфат». Это выглядит не слишком впечатляюще даже на фоне нашего «Фосагро», компания в 2018 году произвела 6,85 млн тонн комплексных фосфорных удобрений. Однако «Казфосфат» — второй в мире игрок по производству желтого фосфора, который сам по себе является сырьем как для удобрений, так и для химической промышленности. Кроме того, у «Казфосфата» мощная сырьевая база и большие амбиции: его цель — производить до миллиона тонн фосфатов в год, поэтому в производственные мощности предприятия сейчас идут активные инвестиции. Планируется наращивать объемы производства как самого фосфора, так и удобрений.

По словам генерального директора ТОО «Казфосфат» Мукаша Искандирова, 500 тыс. тонн фосфорных удобрений, которые завод производит сейчас, через два года планируется довести до миллиона тонн в год и до полутора миллионов еще через два года. На заводе для достижения этой цели обновляют производственные линии. В частности, планируется строительство дополнительного производства аммофоса и увеличение мощности для выпуска фосфорно-калийных удобрений. Словом, завод проходит тотальную модернизацию, замене подлежит всё. Например, воздухоразделительные установки на предприятие были поставлены еще в конце 1970-х. Поставщик — российский «Криогенмаш». Спустя сорок лет этот же завод поставляет новое криогенное воздухоразделительное оборудование.

Для фосфатного производства нужны два компонента. Кислород позволяет повысить температуру печей, в которых нагревается сырье. Азот же применяется для того, чтобы фосфор не горел, то есть при плавке руды в электропечах для обеспечения взрыво- и пожаробезопасности процесса плавки.

Что интересно, если сорок лет назад «Криогенмаш» прямо в пустыне строил отдельный воздухоразделительный завод, то теперь все намного проще. Установка поставляется в блочно-модульном исполнении, максимальной монтажной готовности.

Новое оборудование способно производить 8 тыс. м3/ч азота с чистотой продукта 99,9999%. Установка перерабатывает 20 100 м3/ч воздуха, для этого в технологической схеме предусмотрены и смонтированы два турбокомпрессора. Такое решение позволяет при необходимости произвести разгрузку ВРУ на 50% производительности. Потребление электроэнергии составляет чуть больше 2 МВт/ч, что на 30% меньше, чем на старых ВРУ.

«Это новая серия, новое поколение установок. Две такие в России работают на “ВИЗ-Стали”, третья — здесь. Решение по получению кислорода отрабатывается в Казахстане. Мы полагаем, что такое решение будет потом тиражировано и в России», — пояснила генеральный директор ПАО «Криогенмаш» Мария Соколова.

Российские производители сложного оборудования постепенно восстанавливают свои позиции на мировых рынках. Да, процесс идет медленнее, чем хотелось бы, однако, экспорт сложного криогенного оборудования, которое используется в космических технологиях, на взрывоопасных производствах и т. д., говорит о том, что научный и технологический потенциал страны еще не растрачен и нам есть что предложить миру.

Тараз — Москва