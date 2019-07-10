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Зеленский: «Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня?»

Москва, 10.07.2019
  • Зеленский: «Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня?»

EPA\TASS

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания в городе Борисполь прервал излишне эмоционально выступавшего секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка и спросил, был ли тот ранее осужден за разбой с причинением тяжких телесных повреждений. После чего Зеленский попросил чиновника покинуть помещение, однако Гондук отказался. «Выйди отсюда, разбойник! Плохо слышишь меня?» - такими словами президенту Украины удалось уговорить Гондука выйти. На совещании возникла конфликтная ситуация между областным и городским руководством относительно финансирования городской больницы.

Тремя днями Владимир Зеленский проводил совещание с работниками таможни в Закарпатской области. На вопрос президента – «Почему вы не справляетесь с контрабандой?» - таможенники не смогли дать вразумительного ответа.

«Мне надоело ваше мычание!» — заявил Зеленский и поручил провести кадровые чистки.

В последний месяц наблюдается обвальное снижение рейтинга партии Зеленского «Слуга народа» - с 50% до 37%. В преддверии парламентских выборов, которые состоятся 21 июля этого года, Зеленский пытается переломить ситуацию и продемонстрировать борьбу с коррупцией.

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