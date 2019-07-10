Зеленскому передали личное письмо от матери Вышинского

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому передали личное письмо от матери руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом написал в Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, он сейчас находится в Киеве.

«Привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Адресату послание передали», – подчеркнул Венедиктов, добавив, что ему предложили посетить руководителя «РИА Новости Украина» в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Вышинский обратился к главе РФ Владимиру Путину за помощью. При этом журналист заявил, что откажется от украинского гражданства.

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Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года. Власти Украины обвинили его в поддержке независимых республик Донбасса и государственной измене. 17 мая 2018 года решением Херсонского суда Вышинский был арестован. Максимальное наказание, которое грозит журналисту – до 15 лет лишения свободы.

В России убеждены, что Вышинского преследуют за его профессиональную деятельность. В этой связи Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над журналистами. Освободить Вышинского требуют также представители ОБСЕ. Сам руководитель «РИА Новости Украина» своей вины не признаёт.