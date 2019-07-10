Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным без партнёров

Павел Климкин – глава украинского внешнеполитического ведомства – считает, что президенту Владимиру Зеленскому надо встречаться с российским лидером Владимиром Путиным, но только при партнёрах Киева. По его словам, он был бы очень рад, если такая встреча, о которой в видеообращении к Путину говорил Зеленский, всё-таки состоится.

«Это была бы встреча при поддержке наших друзей и партнёров, – сказал Климкин в эфире «Общественного ТВ». – На них нам обязательно нужно полагаться».

При этом он подчеркнул, что Зеленский должен понимать, что иногда с партнёрами Киева очень непросто говорить, но они сейчас очень нужны Украине.

«Какой это будет формат - нормандский, США, комбинация, Евросоюз или, что-то ещё - об этом можно пока только рассуждать. Но я однозначно не советую Зеленскому встречаться с Путиным один на один, только за столом с нашими друзьями и партнёрами», – резюмировал глава МИД Украины.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в записанном им видеообращении предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске. И при участии лидеров Франции, Германии, США и Великобритании выяснить «чей Крым и кого нет в Донбассе».