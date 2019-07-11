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Бизнесмены ожидают ухудшения условий для работы в России

Москва, 11.07.2019

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подавляющее число российских предпринимателей (71%) считают, что в нашей стране неблагоприятные условия для ведения бизнеса. При этом 51% уверены, что в ближайшие годы ситуация в этом направлении будет только ухудшиться, передаёт агентство «Интерфакс».

Среди факторов, которые наиболее сильно влияют на условия для ведения бизнеса сразу 81% участников опроса назвали низкий уровень благосостояния граждан, 72% респондентов – коррупцию, 71% - высокие цены на энергоносители. 62% предпринимателей, принявших участие в этом опросе не устраивает работа российской судебной системы, что по их мнению влияет на уровень защищенности собственника.

В числе самых вероятных рисков для ведения собственного дела 72% респондентов назвали снижение спроса на продукты и услуги, 70% - опасаются очередного повышение налогов, 64% - пугает постоянное изменения российского законодательства. Всего 20% опрошенных бизнесменов опасаются дефолта и дестабилизации экономики, а 22% - изменения политической ситуации в стране. При этом 10% собираются свернуть своё дело и закрыть компанию.

Опрос ВЦИОМ был проведён с 11 по 17 июня 2019 года среди 500 российских предпринимателей, которые имеются собственный бизнес на территории нашей страны.

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