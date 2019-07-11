Доходы «Газпрома» резко упали

Российский концерн «Газпром» с этого года терпит убытки из-за снижения прибыли от экспорта газа во II квартале. По сравнению с первым кварталом доходы упали на 38%, сообщает РБК.

СМИ сообщает, что данную тенденцию, которую можно проследить по статистике платежного баланса России, первыми заметили «Открытые медиа».

Так ресурс сообщает, что за первый квартал газовый гигант заработал на экспорте $14,1 млрд, а во втором всего $8,7 млрд. Если брать аналогичный период за прошлый год, то прибыль составила $12,7 млрд и $11 млрд соответственно.

Центробанк не указывает причин снижения доходов от экспорта, а сам «Газпром» пока не публиковал отчет за II квартал текущего года и никак не комментировал ситуацию.