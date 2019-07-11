Два британских самолета провели разведку у российских границ

Согласно данным мониторингового ресурса Plane Radar, 11 июля два самолёта ВВС Великобритании провели разведку у российских границ.

Один из них – радиоэлектронный разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ665 – барражировал в районе Калининградской области. Другой - радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1с бортовым номером ZJ692 был замечен недалеко от крымского побережья. Отмечается, что пролетев вдоль Черноморского побережья нашей страны, самолёт дважды обогнул территорию Крыма, после чего вернулся на базу.

Комментариев от представителей Минобороны РФ пока не последовало.