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Гисметео, прогноз погоды: синоптики рассказали об аномалиях августа

Москва, 11.07.2019
  • Гисметео, прогноз погоды: синоптики рассказали об аномалиях августа

AP/TASS

Погодные аномалии, который наблюдаются на Русской равнине уже второй месяц, продолжатся и в августе. По прогнозу синоптиков Гисметео, составивших новый прогноз погоды на последний летний месяц, климатическая обстановка во многих регионах страны будет отличаться от привычных показателей.

Прогноз погоды на август в Сибири

Так, в Алтае и Якутии, температурный фон в августе будет выше климатической нормы примерно на 4-5 градусов. Например, в Горно-Алтайске прогнозируется много солнечных дней, почти полное отсутствие осадков средняя температура воздуха плюс 23-25. Чуть прохладнее в Якутске, но и здесь ожидается дефицит осадков и аномальная для последнего летнего месяца средняя температура плюс 20-22.

А вот в Иркутской области, а также в Тыве и Красноярском крае средние показатели температуры будут ниже тех, что фиксировали метеорологи последние 10 лет. В Иркутске и Кызыле на пике тепла воздух прогреется до плюс 20. При том в конце месяца там будет холодно и дождливо, а термометры покажут не больше 14-16 выше нуля. В Красноярске по прогнозу Гисметео в августе пасмурно, дождливо, а возможное вторжение циклонов приведёт к снижению средней месячной температуры до плюс 15-17.

Зато в Новосибирской области в первой декаде августа ожидается аномальная жара – плюс 28-30. Ближе к середине месяца климатическая обстановка постепенно нормализуется, станет больше пасмурных дней, выпадут осадки, а температура вернётся к своей августовской норме – плюс 19-21.

Погода в Санкт-Петербурге. Прогноз на август

В Северной столице, где климатическое лето фактически закончилось ещё в начале июля, в августе погода по-прежнему будет напоминать осеннюю. В начале месяца дневные показатели температуры в Санкт-Петербурге составят 18-20 выше нуля, прогнозируются осадки, возможны сильные ливни, грозы и град. В середине месяца столбики термометров опустятся до плюс 16-18 и до конца месяца жара в город на Неве так и не вернётся.

Гисметео. Прогноз погоды на август в Москве

По прогнозу Гисметео, в начале августе в Москве вновь похолодает. Синоптики обещают вторжение в регион холодной циклонической воздушной массы, под влиянием которой на столицу обрушатся сильные ливни и даже град. Возможно формирование ураганных ветров, повысится влажность воздуха, атмосферное давление напротив пойдёт вниз, а средняя месячная температура воздуха составит плюс 19-20.  При этом к концу августа может похолодать до плюс 15, что значительно ниже климатической нормы.

Однако, как напоминают специалисты Гисметео, вероятность долгосрочного прогноза составляет всего около 45-50%, а более точные данные станут известные не раньше конца июля.

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