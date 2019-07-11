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Курс доллара: коррекция рубля вверх может оказаться краткосрочной

Москва, 11.07.2019
  • Курс доллара: коррекция рубля вверх может оказаться краткосрочной

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российский рубль после нескольких дней падения, накануне вечером резко развернулся к доллару и евро, после публикации текста выступления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который высказал серьёзные опасения о перспективах экономики США.

Таким образом руководитель американского регулятора подтвердил мнение части аналитиков о предстоящем снижении ставки ФРС на июльском заседании. Кроме того, он фактически повторил опубликованные в рамках протокола июньского заседания ФРС заявление по поводу «усиления доводов в пользу более мягкой монетарной политики».

При этом утром в среду доллар снижался к рублю лишь слегка, так как рынки находились в ожидании выступления Пауэлла, по итогам которых можно было понять, станет ли американский регулятор снижать ставку на июльском заседании и на сколько. Поэтому первые сделки по доллару прошли накануне в диапазоне 63,84-63,91 руб. а по итогам первой минуты торгов курс доллара составил 63,89 руб. (-2,25 коп к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,62 (+2,25 коп.).

Днём российская нацвалюта начала своё укрепление, повышаясь к доллару и евро на фоне роста нефтяных котировок выше уровня 65 долл. за баррель марки Brent. По данным на 13:44 мск курс доллара снизился до 63,68 руб., курс евро – до 71,46 руб.

Крутое пике доллара, а соответственно мощное укрепление рубля началось после появления текста выступления главы американского регулятора о том, что перспективы экономики США в последние несколько недель не улучшились. Признание Пауэлла означает, что Федрезерв почти наверняка снизит свои краткосрочные процентные ставки в рамках очередного заседания, которое пройдёт в конце июля.

Любопытно, но ещё утром в среду некоторые эксперты опасались, что после сильной июньской трудовой статистики председатель центробанка США может охладить пыл рынка, уверенного в снижении ставок в июле, что больно ударит по рублю. Поэтому тезисы выступления Пауэлла во многом стали неожиданными и привели к тому, что рисковые активы, в том числе рубль стали резко расти в цене.

Так, по данным на 18:00 мск доллар торговался по 63,28 руб., просев ровно на 1%, курс евро составлял 71,19 руб. Через час на закрытии торгов курс доллара снизился на 1,17% – до 63,19 руб., что сразу на 72,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В свою очередь курс евро подешевел на 0,65%, до 71,16 руб., снизившись на 44 коп.

По мнению экспертов, рубль вечером в среду значительно вырос, отыгрывая уверенное повышение цен на «чёрное золото», но прежде всего на возобновлении падения котировок доллара на глобальном рынке после выступления главы ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым отчётом в Конгрессе США.

Так, Владимир Тихомиров их БКС признался, что после выступления Пауэлла мощное укрепление нацвалюты по отношению к доллару не стало для него сюрпризом. Просто рубль, по его словам, оказался в мировом тренде. Он пояснил: падение доллара было фронтальным, то есть практически ко всем мировым валютам, естественно в этом тренде оказался и рубль, который также солидно укрепился.

При этом его прогноз на ближайшую перспективу рубля осторожный. Он считает, что дальнейшего укрепления нацвалюты скорее всего ожидать не стоит, а доллар будет торговаться в районе 63 руб. И это станет тем уровнем, который мы будем видеть в ближайшие 2-3 недели.

Во много с ним солидарен и Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал», который уверен, что несмотря на «удобные» комментарии главы ФРС, поддержавшие аппетит инвесторов к риску на глобальных площадках, не надо забывать о том, что по сути рынки всего лишь получили подтверждение своих ожиданий по снижению ставки на 25 пунктов. А это, как пояснил эксперт, уже заложено в котировки. Поэтому коррекция доллара вниз может оказаться краткосрочной, а доллар ниже 63 руб. не свалится.

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