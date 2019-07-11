Меркель сделала важное заявление о своём здоровье

Канцлер ФРГ Ангела Меркель после очередного приступа сильной дрожи сделала важное заявление о состоянии своего здоровья. По словам немецкого лидера, она очень внимательно следит за ним и ответственно относится к тому, как себя чувствует, передаёт РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что отдаёт себе отчёт об ответственности, которая лежит на ней.

«Я занимаю очень важную должность федерального канцлера. Поэтому хочу сказать, что самым тщательным образом слежу за своим здоровьем. Кроме того, естественно я имею здесь свой большой личный интерес», – резюмировала Меркель.

Напомним, накануне во время встречи Меркель с премьером Финляндии Антти Ринне, по телу немецкого лидера прошла сильная дрожь. Аналогичные случаи произошли с ней ранее в ходе встречи с главой Украины Владимиром Зеленским, а также во время совместного брифинга с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.