Нефтяные корзины ОПЕК поднимаются в цене

Цены на нефтяные корзины ОПЕК выросли на $0,12, достигнув показателя в $63,55 за баррель, передает сайт организации.

Максимальная отметка на смесь, поставляемой на мировой рынок 14 странами картеля, была зафиксирована 3 июля 2008 года, тогда она стоила $140,73. В свою очередь цена на нефть показывает разнонаправленную динамику на новостях о снижении запасов сырья в США.

К 13:25 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent выросли в цене на 0,12% и составляют $64,31 за баррель. Котировки августа на западно-техасский сорт WTI потеряли 0,1% , достигнув показателя $57,45 за баррель. Аналитики уточняют, что рынок по-прежнему реагирует на торговые отношения США и Китая.

Ранее аналитики американского инвестбанка Morgan Stanley ухудшили прогноз по ценовым показателям на нефть из-за продления срока соглашения странами ОПЕК+ о снижении объемов добычи до конца марта 2020 года.