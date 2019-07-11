NI: немцы не согласны с США по «Северному потоку — 2»

Удивительная забывчивость

Те, кто следит за американо-российскими отношениями, с удивлением наблюдали за недавними дебатами претендентов на пост президента США от Демократической партии. Дело в том, что на них практически не звучала тема вмешательства России в дела Америки в целом и в американские выборы в частности, которую подняли как раз демократы и которая последние три года является главной темой внутриамериканской жизни.

Тема России, конечно, в Америке никуда не исчезла и не забыта. Ее на считанные часы отодвинули в сторону, но это не значит, что российские «козни» забыты и тем более прощены. Отнюдь. Многие американцы, следящие за перипетиями международной жизни, без тени улыбки выслушали шутку президента Трампа о якобы имевшем место вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году, которую он отпустил на недавней встрече с Владимиром Путиным в Осаке. Если же говорить серьезно, то самые фундаментальные и важные отношения современности между ведущими государствами планеты находятся в крайне запущенном состоянии и могут погрузиться еще ниже, на самое дно, считает журнал National Interest (NI).

Несмотря на наличие в Белом доме якобы пророссийски настроенного президента отношения между США и Россией сейчас находятся в очень неудовлетворительном состоянии и движутся в сторону потенциальной угрозы возникновения военных конфликтов по ряду вопросов: Сирии и востока Украины, размещения американских войск в Восточной Европе, двух крупных учений НАТО у границ России, не говоря уже о кризисе в Венесуэле и практически полном развале договоров по ограничению ядерных вооружений между Россией и США.

Немцы умеют считать

Одной из главных проблем американо-российских отношений в последние годы является строительство газопровода «Северный поток — 2», который привел к вспышке истерии в Соединенных Штатах. В Америке крайне враждебно относятся к проекту «Северный поток — 2» обе главные партии, однако в Берлине к тревогам Вашингтона в отношении энергетической независимости Старого Света или зависимости Европы от России относятся прохладно. Немецкая политическая элита не одобряет действия нынешней американской администрации. В анализе, выполненном в феврале текущего года крупнейшим на континенте политическим исследовательским центром – Институтом международных дел и вопросов безопасности (SWP), утверждается, что попытка Америки ограничить поставки российского газа в Европу «нацелены на немецкое правительство, которое президент Трамп назвал “пленником России”». В первом же предложении своего анализа его авторы откровенно заявляют: «Более частое применение экономических инструментов в американской политике по отношению к России негативно влияет на Европу и немецкие интересы».

Немецкий анализ в основном базируется на ценах американского и российского газа. В нем чувствуется негативное отношение к американским ограничениям европейской автономии. Анализ также подчеркивает серьезные последствия новых американских санкций для расположенных в Европе компаний, участвующих в строительстве газопровода по дну Балтийского моря.

В анализе в целом остаются без ответа очень серьезные геополитические вопросы, присутствующие в немецко-российских отношениях. Разве в самой кровавой войне в истории человечества участвовали не Советский Союз (Россия) и Германия? Разве не стоит сейчас, после почти трех веков яростного соперничества за Восточную Европу, сосредоточиться на мире, партнерстве и процветании?

С ужасом и дрожью

Вместо решения, со своей стороны, этих очевидных вопросов американцы пытаются всеми возможными способами помешать сближению между Европой и Россией. Европейцам же, считает NI, следует вместо союза с США бороться за взаимозависимость и архитектуру европейской безопасности, которая делает Москву равноправным участником диалога.

Недавно Совет Европы полностью восстановил Россию в правах и разрешил ей участвовать в голосовании. Еще одним плюсом этого решения является то, что оно показывает возможное решение очень сложного вопроса с Украиной и процесса примирения. Решение Москвы в начале 2019 года разрешить немецким и французским экспертам мониторить ситуацию в Керченском проливе вне всяких сомнений является шагом в правильном направлении.

Тем не менее, немало политиков и политологов по обе стороны Атлантики продолжают разжигать враждебность в отношении России. Остается только с ужасом и дрожью представлять, сколько компаний, специализирующихся на кибербезопасности, обанкротятся, если отношения России с Западом существенно улучшатся. Многим исследовательским центрам в Вашингтоне в таком случае придется увольнять легионы молодых спецов по гибридной войне.

Одним из надежных способов заставить СМИ вновь и вновь возвращаться к вопросу российской угрозы является сбитый в 2014 году в небе над Донбассом малайский авиалайнер с 283 пассажирами и членами экипажа на борту. Любопытно, что никто из журналистов (западных, конечно) не задумался над вопросом, почему гражданскому авиалайнеру вообще разрешили лететь над зоной активных боевых действий, в которой уже были сбиты многочисленные летательные аппараты. Естественно, этот вопрос в значительной мере перекладывает вину за сбитый самолет и человеческие жизни на авиакомпанию и голландских авиадиспетчеров, которые разрабатывали маршрут следования самолета, а также на авиационные власти Европы.

Любой военный аналитик знает, насколько густ и непроницаем «туман войны» и насколько жестоки гражданские войны. С учетом этих фундаментальных реалий Европа, Россия и Соединенные Штаты должны объединить усилия в деле лечения ран, полученных в последние пять лет. Владимир Зеленский, считает NI, похоже, недоверчиво относится к «экспертам». Этот скептицизм и платформа мира и поисков компромиссов помогли ему одержать очень убедительную победу на недавних президентских выборах на Украине. Сейчас необходимо всемерно поддерживать мирные инициативы. Народам Восточной Европы и особенно Украины необходимы восстановление и примирение, а не дальнейшие эскалация и нелогичное и неэффективное экономическое «разъединение».