Олег Шеин: «В России левые идеи не дискредитированы»

Голос социальных движений

Глава астраханского отделения «Справедливой России» (СР) депутат Госдумы Олег Шеин подал документы в региональную избирательную комиссию для участия в выборах губернатора региона в качестве самовыдвиженца. Это стало довольно громким событием, потому что Шеин – один из немногих политиков в стране, имеющий все шансы эти выборы выиграть почти у любого оппонента.

В 2009 и 2012 году Шеин принимал участие в выборах мэра Астрахани, оба раза проигрывал, но каждый раз заявлял о массовых нарушениях при подсчете голосов. Например, в 2012 по официальным данным он получил 29,96% голосов, уступив первое место Михаилу Столярову от Единой России. Но на большинстве участков, оборудованных КОИБами (а также по данным экзит-полов) он обошел Столярова. Итоги выборов Шеин не признал и объявил вместе со сторонниками бессрочную голодовку. Она превратилась в протестную кампанию федерального масштаба, сопровождавшуюся массовыми уличными акциями. Голодовку поддерживали (и даже участвовали в ней) лидеры московского протестного движения – Алексей Навальный, Сергей Удальцов и другие. Голодовка длилась 40 дней, вызывала большой общественный резонанс и превратилась в большую проблему для властей страны.

Шеин тогда обвинил региональную власть в том, что она, фактически, превратилась в криминальную группировку, узурпировавшую власть в городе. Последующие события, как будто, подтвердили правоту его слов. В ноябре 2013 бывший соперник Шеина мэр Столяров был задержан сотрудниками МВД и доставлен в Москву спецбортом. Суд отстранил его от должности и арестовал в рамках дела о получении взятки в особо крупном размере. Еще через год Столярова приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей (впоследствии срок сократили до 9 лет).

Шеин в 2012 году так и не добился отмены итогов выборов, но «благодаря своей акции он сумел превратиться в политика федерального масштаба» — писали тогда РИА Новости. На региональном уровне, Олег Шеин является самым популярным публичным политиком, уверены многие эксперты, способным в случае регистрации не только бросить вызов власти, но и уверенно победить. Но именно на этапе выдвижения возникли первые серьезные проблемы.

О своем намерении баллотироваться Шеин заявил еще в начале июня. Региональное отделение СР направило документы на согласование его кандидатуры в президиум центрального совета партии 6 июня. После чего последовала трехнедельная пауза. 27 июня Президиум партии не поддержал выдвижение своего самого популярного политика в губернаторы. В этих условиях региональное отделение СР 29 июня приняло решение выдвинуть своего лидера в качестве самовыдвиженца. Это сразу ставит Шеина и его сторонников перед весьма сложной задачей преодоления муниципального фильтра в очень сжатые сроки.

- Мы понимаем, что придется действовать в условиях позднего старта, что накладывает дополнительные ограничения. В действительности, речь идет не об одном, а сразу о трех фильтрах. Нам нужно собрать более 7000 подписей избирателей – но здесь проблем не возникнет. У нас большая сетка, люди нас знают – уверен политик.

Сложнее будет собрать подписи 7% муниципальных депутатов. Для Астраханской области это 120 человек. К 6 июню у нас были 110-115 подписей. Сейчас часть из них уже может быть «разобрана» другими кандидатами. Но и это не все. Нам нужно еще получить 21 подпись депутата Городской думы Астрахани, думы Знаменска и районных советов. А среди них больше зависимых от власти людей. Но есть и наши товарищи. Будем работать.

В СМИ было довольно много спекуляций о том, что вокруг выдвижения кандидатуры Олега Шеина развернулась интенсивная торговля между Кремлем и руководством СР. Гадать об этом сам Шеин не хочет. Для него участие в выборах не сводится к политике партии.

- Это голос социальных движений и общее решение целой команды людей, для которых партия является всего лишь винтиком, инструментом. Справедливая Россия в Астраханской области является организацией, объединяющей десятки общественных движений и инициатив: ветеранские организации, многодетные семьи, экологи, актив ТСЖ, движения в защиту социальных льгот, которые у нас были разгромлены в 2016 г. Я бы не смог объяснить этим людям, почему отказываюсь от борьбы.

Выступая от лица этих движений, Шеин рассматривает и саму кампанию как инструмент по достижению выдвинутых снизу целей.

- Кампания - это таран для продвижения нашей программы. И я уверен, что уже этим летом мы продвинемся в достижении своих целей, вне зависимости от того как будет развиваться кампания.

Наступательный реформизм

Олег Шеин всегда занимал видное место на левом фланге российской политики. «У меня социалистические взгляды. И я не могу назвать себя социал-демократом, в силу того генезиса, который происходил в среде европейских социал-демократов после Либкнехта и Люксембург, взгляды которых, безусловно, ближе для меня, чем взгляды Эберта» - рассказывал он в одном из интервью.

Карл Либкнехт и Роза Люксембург были основателями Коммунистической партии Германии и главными союзниками молодой Советской России на Западе. Вместе с тем, они критиковали большевиков за излишне авторитарные методы. Но несмотря на эту критику, в мировом коммунистическом движении имена Либкнехта и Люксембург стали символом доктрины мировой социалистической революции и победы над капитализмом в масштабе планеты. Именно к ним апеллировал Лев Троцкий и его сторонники, критикуя сталинскую концепцию построения социализма в одной отдельно взятой стране.

Сам Шеин пока не планирует строить социализм в одной, отдельно взятой Астраханской области.

- Наша программа реформистская, и я это отлично понимаю – говорит он.

Вместе с тем, он убежден, что у этой реформистской программы есть перспектива, а ее реализация может сильно изменить ситуацию в регионе, даже в условиях российского бюджетного централизма.

- Есть целый ряд направлений, на которых сегодня можно добиться реальных перемен. Во-первых, можно вернуть наши региональные льготы, система которых была лучшей в стране – до 2016 года, когда их просто разгромили (а это затронуло сотни тысяч человек в области!). Во-вторых, у нас в стране фактически нет правил выплаты заработной платы. Человек может получать ставку в 8 тысяч рублей, а большую часть реальной зарплаты в виде премий и надбавок, которые зависят от доброй воли его начальства. Это ставит человека в прямую зависимость от руководства. Нужно определить правила, которые превратят сегодняшних полурабов в работников, защищенных законом. А установить такие правила, по крайней мере, в бюджетном секторе можно на уровне региона. Дальше: у нас в стране 30 млн человек работают в «черной», а 76% трудящихся в «серой» зоне, в условиях прекарного труда, без трудовых контрактов и т.д. С этим можно и нужно бороться. Например, при проведении тендеров на выполнение государственных контрактов, можно прописать условия и формы найма сотрудников для участников этих конкурсов. Муниципалитеты можно стимулировать защищать трудящихся через систему налоговых льгот тем муниципальным образованиям, на территории которых повышается доля «белых» трудовых контрактов. Это не утопия. Даже сегодня есть большая разница между регионами, и эта разница определяется в том числе и политикой региональных властей. Посмотрите на Сахалинскую область, где благодаря великолепным региональным программам поддержки материнства, рождаемость сегодня выше, чем в Дагестане. Конечно, у них бюджетная обеспеченность намного выше нашей, но деньги сами по себе ничего не дают, их нужно правильно применить.

Депутат не боится, что если оппозиция возьмет власть в регионе, ей придется столкнуться с шантажом из Москвы.

- Сегодня механизмы системы трансфертов из федерального центра так детально прописаны, что невозможно не дать денег. Любое финансирование четко спрофилировано на целевые программы. Его получают те, кто вовремя и правильно оформили заявку, а вовсе не бывшие охранники президента. За десятилетие произошла институализация бюджетной политики, и эту реальность надо знать, а не отрицать, потому что она не вписывается в те или иные идеологические схемы.

Выполнение «реформистской» социальной программы, сформулированной социальными движениями, уверен Олег Шеин, это не просто косметический ремонт переживающей кризис социально-политической системы. Даже сдержанный реформизм может оказаться более мощным механизмом мобилизации, чем пустая, но фронтальная вражда с теряющей поддержку вертикалью власти.

- Я ежегодно провожу более 300 встреч с избирателями. И я вижу, что совершенно нет необходимости ругать тех, кто и так все больше вызывает у людей аллергию. Гораздо важнее этим людям увидеть очертания другого мира, убедиться, что перемены к лучшему возможны и их можно добиться своими руками. Поэтому мы идем от позитивной программы, а не просто стремимся мобилизовать протестные голоса.

Заявка на левый популизм

Несмотря на умеренную и реформистскую программу преобразований, с которой в губернаторскую кампанию включается возглавляемая Шеиным социальная коалиция, сам политик ставит ее в контекст более амбициозной стратегии.

- Между парламентскими выборами 2011 и 2016 годов левые партии потеряли несколько миллионов голосов. Это произошло потому, что эти партии не призывали людей к активным действиям, сосредоточившись на чисто парламентской работе. И именно поэтому они растеряли доверие. Сейчас мы совершенно очевидно входим в историческую фазу, когда, в соответствии с известной формулой, низы больше не хотят жить по-старому. Рост социальных противоречий неоспорим. Люди, особенно люди среднего возраста, стремительно становятся все более политизированными. И не просто политизированными, они становятся более решительными и готовыми к действиям. Но здесь вступает в дело субъективный фактор. Те же самые социальные движения не имеют никакой структуры, которая помогла бы им координировать свою работу – вести переговоры, формулировать требования, организовывать кампании. В Астрахани мы десятилетиями проводили именно такую политику, начиная с 1989 года. И сейчас роль подобного медиатора для социальных движений у нас выполняет Справедливая Россия. Но по всей стране очевидно не хватает такой структуры. Вопрос в том, какая политическая сила найдет в себе политическую волю, можно даже сказать решимость и мужество, взять на себя эту роль выразителя растущего социального протеста.

Популистская волна, уже захлестнувшая Запад, может вот-вот докатиться и до России. О том, какие вызовы перед страной и политической системой поставит эта волна, дискутируют сегодня влиятельные политологи. Олег Шеин считает, что условия для становления левого популизма в России уже сложились, и дело осталось за субъективным фактором:

- В отличие от других постсоветских стран, в России эту роль могут сыграть левые силы. В других республиках бывшего СССР и в странах Восточной Европы национальная государственность строилась «от обратного», на отрицании «оккупации», субъектом которой выступала Россия и Советский Союз, а следовательно, тотальному отрицанию подвергались и красные знамена, и весь комплекс социалистических, левых идей. В России левые идеи не дискредитированы, и сохранили огромный потенциал мобилизации. Поэтому здесь мы имеем исторический шанс не просто организовать массовое народное движение, но организовать его под наиболее конструктивной, левой программой.

В Справедливой России я являюсь координатором по работе с общественными объединениями. И в прошлом году, например, мы активно участвовали в общероссийских протестах против пенсионной реформы – вместе со свободными профсоюзами. Но сказать, что мы проводим такую работу в том объеме, в котором она нужна, наверное, было бы нелепо.

И этот дефицит усилий со стороны левых создает опасную ситуацию, когда Россия рискует пойти по украинскому сценарию, когда будущее страны делят силы, одинаково для него опасные. Левые не могут себе позволить стать младшими союзниками ни по отношению к власти, ни в отношении к либеральной оппозиции. У левых должна быть своя собственная повестка. И только наличие таковой, стратегическая самостоятельность, создаст возможность заключать альянсы (которые, конечно, возможны), не становясь для оппонентов просто массовкой. Мы должны быть сильными, но ни в коем случае, не сектантами. Но главное – сделать в масштабе страны, что мы сделали здесь, в масштабе региона: стать той политической силой, которая способна вырабатывать требования, координировать кампании, вести переговоры, и вообще быть выразителем воли социальных движений снизу – не на принципах авангардной партии, а на принципах содействия.