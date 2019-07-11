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Ozon обяжут ответить за утечку личных данных пользователей

Москва, 11.07.2019
  • Ozon обяжут ответить за утечку личных данных пользователей

Из открытых источников

Российский интернет-магазин Ozon должен будет предоставить объяснения на тему, как личные данные 450 тыс. пользователей попали в открытый доступ. Роскомнадзор пообещал направить соответствующий запрос, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты организации подчеркнули, что сам факт замалчивания утечки поставил под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина, чьи данные попади в сеть. Из-за того, что получение доступа к электронной почте и паролю, дает злоумышленникам возможность выйти в аккаунт пользователя, взломщики могут от имени хозяина совершать различные действия, сообщили в ведомстве.

Специалисты пообещали подготовить дополнения к законодательству, которое обяжет оповещать об утечках. Ранее база с адресами электронной почты и паролями почти полумиллиона пользователей интернет-магазина Ozon появилась в открытом доступе сети интернет.

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