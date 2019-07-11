Замахнуться на Зеленского

42% россиян не в состоянии назвать партию, которая выражает их интересы, а 72%, по данным социологов, недовольны партийной системой в целом. И хотя в целом политический институт скорее консервируется по мере приближения к парламентским выборам 2021 года, место для новой партии остаётся свободным, и электорат для неё есть. Раз «слева» не протолкнутся, то может дать шанс ещё одному «правому» проекту?

Эксперты, впрочем, скорее говорят не о правой партии, а о вовлечении в большую политику предпринимателей, людей дела. Хотя вряд ли возможен электоральный успех у кандидата или партии «бизнесменов» в чистом виде. «Это партия, которая ориентирована на людей, которые сами себя обеспечивают и не нацелены на патерналистское поведение, — говорит политтехнолог Марат Баширов. — Она будет представлять интересы малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. Сюда еще добавляется новая категория так называемых самозанятых. Это люди, которые давно уже не ориентируются на поддержку государства, они просят, чтобы им развязали руки и дали зарабатывать деньги на благо семьи и на благо бюджету. На мой взгляд целевая аудитория, в том числе и в реальных голосах, которые эта партия может получить, это порядка 10-12 миллионов человек. Это вообще огромная часть российских избирателей».

«В последнее время у нас происходил очень серьезный рост присутствия государства в экономике. Но это не сопровождалось значимыми экономическими успехами, более того, мы видим большое количество коррупционных скандалов и вопросов по поводу госкапиталистической модели, - считает политконсультант Евгений Минченко. — Поэтому нужна линия на поощрения частной инициативы, на то, чтобы дать возможность людям создавать новые бизнесы, новые форматы активности, зарабатывать деньги и платить налоги. Но я думаю, что в чистом виде партия предпринимателей вряд ли имеет высокие электоральные шансы. Все равно это должно быть увязано в какую-то более широкую рамку. Ну, например, в повестке такой партии появится десекуляризация образования и вообще общественной жизни, или экологическая проблематика. Это должна быть партия больших городов. То, что у Зубаревич называлось “Первая Россия”. Партийный проект с новыми лидерами, с новым стилем коммуникации, в том числе в интернете в социальных сетях, имел бы неплохие шансы. Собственно, подобного рода проект имел шанс и до этого, но к сожалению, идея была загублена ее исполнением ?Партией Роста”».

Здесь стоит отметить, что «Партия Роста» постепенно снижает свою активность в выборном контуре. Скажем, на выборах в Московскую городскую думу от этого движения сдала подписи только Елена Луговская в 8-ом округе. А в Санкт Петербурге на губернаторские выборы не пошла одна из лидеров партии Оксана Дмитриева. А это целевые, казалось бы, регионы для проекта Бориса Титова.

В исследовании, недавно проведенном Фондом ИНСОМАР, отмечалось, что кандидат от бизнеса будет довольно нишевым, отвечающим запросам лишь ограниченного круга избирателей. Важным плюсом кандидата от бизнеса, в представлении опрошенных, станет его способность быть эффективным менеджером, работать с большими объемами информации, уметь анализировать и системно мыслить, без чего невозможно построить успешный бизнес: «он сможет управлять страной, как большим бизнесом». При этом, как потенциальный политик кандидат от бизнеса некоторым представляется излишне европейски ориентированным и либеральным.

На существенную поддержку, возможно, могла бы рассчитывать партия, выступающая за свободу предпринимательства и экономики, и одновременно консервативная в остальных вопросах. Своеобразные российские республиканцы с «имперскими» амбициями, традиционными ценностями, но защищающие свободу и права на личную инициативу и предпринимательство.

Если говорить о конкретных пунктах повестки, то о чём может мечтать российский бизнесмен? О снижении налогов и кредитной ставки, скажем. Значит ли это, что такая партия неизбежно войдёт в оппозицию к правительству? Евгений Минченко считает, что «нет никакого смысла в появлении партии, которая была со согласна с правительством: это и подвело “Партию Роста”, что она пыталась сочетать содержательную оппозицию правительству с демонстрацией лояльности власти». А вот у Марата Баширова иной взгляд: «Я думаю, что программа должна основываться в первую очередь на стабильности условий работы. Это раз, и во-вторых на гарантиях защиты этих условий. Например, для тех же самозанятых понятный единый платеж, который в себя поглотит и налоговые платежи, и социальные платежи. Вы в год заплатили 1% и больше ничего не должны, это выгодно государству. И, конечно, надо будет законодательно защитить права этого человека, если он выплатил эту сумму. Это будет очень простая программа. Она не должна быть сложной. Она не должна требовать преференций. Она должна всего лишь защитить условия работы».

По данным исследования, недавно проведенного Фондом ИНСОМАР, принципиальным для большинства респондентов является факт наличия у политика из бизнеса проектов и достижений, имеющих значимость в масштабах всей страны. В качестве примеров таких бизнесменов приводились: П. Дуров (IT-технологии, бизнес), М. Прохоров (бизнес и политика), Е. Чичваркин (бизнес в сфере IT).

Возможно, именно бизнесмены «новой экономики» могли бы получить существенную политическую поддержку и повести за собой партию. Они ассоциируются с возможностями личного успеха без участия «в нечестной приватизации» и ассоциации с бюрократической системой. Так же большим плюсом является их относительная финансовая независимость и возможность открыто высказываться на общественно-политические темы. Для многих лидеры IT сферы ассоциируются с будущем мира и страны – с прогрессом и надеждой. Некий романтический флёр их образа снижает негативное отношение, часто присущее политикам из бизнес среды.

Откуда может брать корни такая новая партия? Изнутри системы, как «Партия Роста»? Или из того «кипящего бульона», который постепенно обволакивает застывающую партийную систему страны? Везде есть свои издержки. Вопрос первичный – источник средств.

«Например, есть интересант, который стоит за проектом, а есть лидер, ну скажем, тандем Беппе Грилло и Джанроберто Касаледжо в движении “Пять звезд”. Ну, или там Коломойский – Зеленский, — приводит варианты Евгений Минченко. — Я думаю, что подобного рода проект имеет перспективы, только если он будет иметь? в общем-то, популистскую окраску. Потому что сейчас эпоха популизма и с этим надо просто смириться как с фактом. У нас нет иных выходов. Или дать сейчас возможность создавать какие-то новые проекты, или в ближайшее время наша партийно-политическая система столкнется с жесточайшим кризисом. У нас реально серьезнейший кризис партийно-политического пространства. Существующая партийная система не отражает настроение избирателей».

«Готова ли сама политическая система запустить внутрь себя настолько здравую политическую силу, внутрь законодательного процесса? — задаётся вопросом Марат Баширов. — Если мы с вами пересчитаем тех людей, которые занимаются или идентифицируют себя как малые и средние индивидуальные предприниматели и самозанятые, их окажется очень много. И там не будет патриотической риторики, там не будет разговоров о правых и левых, там будет обычная рутинная беседа о том, “что, ребята, мы должны сделать, чтобы на самом деле инвестиционный климат улучшить, чтобы появилась уверенность предпринимательского сообщества в своем будущем”. Вот этот разговор по сути, он на самом деле простой с одной стороны, но с другой стороны очень опасный для государственных чиновников. Потому что он очень детальный будет. Простой, но детальный».