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По наличной валюте будут приняты решения

Москва, 11.07.2019
Российское правительство рассмотрит проект изменений в валютном законодательстве для операций с наличными между резидентами и нерезидентами. Последним может в нововведениях понравиться не все, хотя в основном они направлены на либерализацию.
#Нормотворчество
#Деньги
#Экономика
  • По наличной валюте будут приняты решения

Возьмите, резидент

ТАСС Автор: Алеев Егор

Правительство в четверг обсуждает проект изменений в валютном законодательстве — о совершении резидентами валютных операций с наличностью, передает агентство «Прайм». В случае принятия соответствующего законопроекта, будет закреплена возможность выплаты юридическими лицами — резидентами иностранным гражданам компенсации НДС в российской наличной валюте.

«Принятие законопроекта позволит, в частности, устранить несоответствие норм налогового и валютного законодательства по вопросам компенсации сумм НДС гражданам иностранных государств при вывозе товаров за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза», — подчеркивается в сообщении кабмина.

Как отмечается на сайте правительства, так же список разрешённых валютных операций предлагается дополнить операциями внесения или снятия наличной иностранной валюты юридическими лицами – резидентами (участниками бюджетного процесса), лицевые счета которым открыты в Казначействе, через валютные счета Казначейства, открываемые в уполномоченных банках. Также резиденты смогут без использования банковских счетов осуществлять операции с наличной иностранной валютой, связанные со служебными командировками за рубеж, для исключения неоднозначного толкования норм валютного законодательства.

Данный законопроект призван облегчить жизнь юридическим лицам-резидентам в отношении выплат НДС, отмечает директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов. Им не нужно станет проводить операции через банки и платить дополнительные комиссии, можно будет выдать деньги наличными на месте. Но тут всплывает момент: а нужны ли нерезиденту при возврате tax free рубли, ведь он уедет к себе на родину, где — его национальная валюта и, конечно же, доллар?

Не совсем понятно, продолжает аналитик, как будет мониториться, какие суммы наличными снимают со своих счетов в казначействе бюджетники. «Я не думаю, что данный законопроект позволит как-то улучшить международные отношения, ведь глобально он ничего не меняет в части расчетов между юридическими лицами», – считает Вячеслав Абрамов.

Это небольшая либерализация валютного регулирования, которая, хочется верить, приведет к полной либерализации в дальнейшем, соглашается аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Текущая форма валютного контроля тормозит экономический рост, замедляет внешнеэкономическую деятельность и является, по сути, рудиментом, доставшимся в наследство от системы фиксированных валютных курсов, которой в России уже почти 5 лет. Она была нужна, чтобы контролировать объем поступающей в страну и уходящей из страны валюты, чтобы через это влиять на курс.

Именно поэтому сейчас для возмещения НДС нерезидентам необходим счет, и все делается безналично, объясняет эксперт. Но во многих случаях это может быть неудобно, и внешнеторговым фирмам проще было бы возмещать НДС наличной валютой, тем более, что никакого значения для экономики и курса это не имеет. В борьбе в рамках ПОД ФТ гораздо важнее не остановить экономический рост, который и так сейчас статистически составляет 1-1,5%, а в реальности, скорее всего, околонулевой.

Дальше, уверен эксперт, необходимо отменить обязательную репатриацию валютной выручки, как меру, которая также устарела и которая пожирает тысячи человеко-часов внешнеторговых предприятий при экспортных операциях, не давая никаких преимуществ ни им, ни государству. На эту тему идет давняя аппаратная борьба ЦБ и Минфина, первый лоббирует сохранение этой нормы, второй — отмену.

Тот, кто хоть раз имел дело с иностранным банком, например, в Азии, знает, насколько валютный контроль усложняется за счет языкового и культурного барьера, добавляет Алексей Антонов. Азиатские банковские служащие часто не могут изготовить простейшую справку, которую могут требовать наши чиновники в рамках валютного контроля. Поэтому наши внешнеторговые предприятия становятся менее конкурентно-способными по сравнению с зарубежными партнерами.

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