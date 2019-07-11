Порошенко вызывают на допрос в Госбюро

Госбюро расследований Украины вызывает экс-президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, сообщает издание «theБабель», ссылаясь на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.

Уточняется, что политик будет допрошен по делу о преступных доходах на сумму 300 миллионов долларов, которые были легализованы при продаже завода «Кузня на Рыбальском». Об этом сообщил Андрей Портнов, бывший бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича.

Уточняется, что Порошенко уже проходит по нескольким уголовным делам, а именно ему вменяется злоупотребление властью при распределении должностей в «Центрэнерго». Также бывший украинский глава обвиняется в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, узурпации судебной власти и незаконном контролировании телеканала «Прямой».

Порошенко также проходил ранее как свидетель по делу о гибели мирных граждан в ходе беспорядков в 2014 году.

Государственное бюро расследований Украины вызывало на допрос, назначенный на 17 июля, экс-президента Петра Порошенко. В настоящее время Государственное бюро расследований возбудило пять уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко. По какому из дел вызван на допрос Порошенко в ГБР не уточнили - «Могу только подтвердить, что Порошенко действительно вызывают на 17 число», — заявила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова.