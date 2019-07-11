Путин: экономика растет 13 кварталов подряд

Накануне, в среду Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране, сообщается на сайте Кремля. «Россия сохраняет позитивные темпы экономического роста: он продолжается 13 кварталов подряд. По оценке, за январь – май ВВП прибавил 0,7%, промышленное производство увеличилось на 2,4%. Вместе с тем нужно добиться, и мы с вами неоднократно уже говорили об этом, более устойчивого и, главное, более динамичного роста», – заявил глава государства.

Для этого, отметил Владимир Путин, необходимо поддержать общую макроэкономическую стабильность, сохранить устойчивость государственных финансов, вернуть инфляцию к целевым значениям 4% и обеспечить дальнейшее снижение безработицы. «Хотя, конечно, следует отметить, что наши предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, всё-таки оправдываются, и после небольшого подъёма началось снижение инфляции, сейчас она, на 8 июля, 4,6%. И безработица у нас находится на рекордно низком уровне – 4,5%. Тем не менее нужно внимательно за всеми этими параметрами следить и вносить необходимые коррективы в нашу работу, если увидим, что это необходимо», – подчеркнул он.

Дело за деловыми и инициативными

Важнейшая составляющая и стратегическая задача в этом смысле – рост эффективности отечественной экономики в целом, в том числе нужно оперативно реализовывать меры национального проекта по повышению производительности труда, отметил президент. По его словам, это определяющий фактор роста заработных плат и доходов граждан.

Необходимо создать новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса, улучшать деловой и инвестиционный климат, добавил президент, напомнив, что два последних года инвестиции в основной капитал прибавляли более 4%, а по итогам первого квартала текущего года прирост составил всего 0,5%. И конечно, особое внимание следует уделить финансовой поддержке деловых инициатив, считает Владимир Путин.

В совещании, как сообщается, приняли участие руководитель администрации президента Антон Вайно, помощник Президента Андрей Белоусов, первый заместитель председателя правительства – министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Орешкин и председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

Климатические изменения

Темпы роста ВВП продолжают увеличиваться 13 кварталов подряд, соглашается портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников. Тем не менее, за этот период средние темпы роста составили лишь 1,5% год к году, тогда как за 16 кварталов до кризиса, начавшегося в 2014 году, они составили 3,5% г/г. Несмотря на положительную динамику ВВП РФ, экономика России рискует оказаться в стагнации. Учитывая эту угрозу, действия российского регулятора по снижению ключевой ставки ЦБ РФ в условиях замедления темпов роста цен выглядят разумными.

После смягчения монетарной политики в июне Центробанк, полагает аналитик, вероятно, понизит ключевую ставку ЦБ РФ еще раз 26 июля – как минимум на 25 базисных пунктов. Это позволит поддержать рост экономики в кратко- и среднесрочной перспективе. Однако для ускорения темпов экономического роста в долгосрочной перспективе этого может быть недостаточно. Необходимо принятие экономических реформ, эффективная реализация национальных проектов, улучшение инвестиционного климата – факторы, о которых говорила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в выступлении на Международном финансовом конгрессе.

Рост ВВП в России крайне низок, его увеличение на 0,5% за первые пять месяцев 2019 года, по данным Росстата, почти в четыре раза меньше, чем в аналогичный период 2018 года. (1,9%), признает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Увеличение промпроизводства на 2,4% за данный период так же ниже, чем в прошлом году – 3,2%. Сокращению темпов роста во многом способствовало повышение налогов и тарифов с начала 2019 года. Оно усилило инфляцию, уменьшило рентабельность бизнеса и платёжеспособный спрос населения.

Реальные располагаемые доходы населения в первом квартале 2019 года, продолжает эксперт, резко упали – на 2,3% в годовом исчислении, в то время как в прошлом году в данном периоде они повышались на 1,4%. Основная причина нынешнего их уменьшения – всплеск потребительской инфляции, до 5,1% по итогам первого полугодия 2019 года. То, что она не пошла ещё выше и установилась на уровне 4,7% в июне 2019 года – во многом результат сокращения доходов людей, не позволяющего увеличивать цены: нет достаточного платёжеспособного спроса.

Слова президента о том, что «необходимо создать новые стимулы для развития малого и среднего бизнеса, улучшать деловой и инвестиционный климат» – совершенно верные, отмечает Марк Гойхман. Но для кардинального решения этих задач недостаточно национальных проектов, предусматривающих в основном государственные инвестиции и мероприятия и мало воздействующие на поддержку частного бизнеса, предпринимательства – основы роста рыночной экономики. Для их стимулирования требуются действия более широкие и глубокие – снижение монополизма госсектора, административного воздействия на бизнес, реформирование судебной и правоохранительной системы, налоговое стимулирование инноваций и инвестиций и прочее, считает аналитик.