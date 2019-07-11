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Путин прокомментировал возможность участия США в переговорах по Донбассу

Москва, 11.07.2019
  • Путин прокомментировал возможность участия США в переговорах по Донбассу

Михаил Метцель/ТАСС

Глава российского государства Владимир Путин прокомментировал возможность участия в «нормандском формате» США и Великобритании.

По словам президента РФ, наша страна никогда не отказывалась ни от одного из вариантов мирного урегулирования ситуации в Донбассе. При этом он подчеркнул, что не против, чтобы «нормандский формат» был расширен, так как в таком составе «это тоже может быть интересно», передаёт РИА Новости.

«Но если формат расширять, то надо понимать, что это будут встречи на высшем уровне, поэтому они должны быть хорошо подготовлены – это очевидно», – считает Путин.

Также российский лидер отметил, что с президентом Украины Владимиром Зеленским о чём-то можно будет говорить только после окончательного формирования нового правительства и проведения выборов в Верховную Раду.

«Кроме того, я пока не знаю, как отреагируют на расширение формата другие участники этого процесса. Например, британский премьер Тереза Мэй уже через пару недель прекращает свою работу в этой должности. Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Да и вообще согласна она или нет? Мы не знаем, как администрация Белого дома на это реагирует. А что скажут лидеры ФРГ и Франция?», – резюмировал Путин, добавив, что все эти вопросы подлежат серьёзной проработке.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Владимиру Путину встретиться в Минске, где вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, главой Франции Эммануэлем Макронон, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом США Дональдом Трампом обсудить «чей Крым и кого там нет на Донбассе».

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