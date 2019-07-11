Путин впервые пообщался с Зеленским

Глава российского государства Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом рассказал пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, эта беседа стала первой между двумя президентами, передаёт РИА Новости.

По словам представителя Кремля, инициатива исходила от украинской стороны. Песков также отметил, что Путин и Зеленский обсудили вопросы урегулирования на юго-востоке страны. Кроме того, Песков рассказал, что лидеры России и Украины договорились о продолжении на экспертном уровне работы по обмену пленых.

Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.